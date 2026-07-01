Возможны ли выборы во время войны: что в Раде рассказали о подготовке

В Украине снова заговорили о выборах. Появляется информация, что якобы обсуждают во властных кругах даже вариант проведения выборов президента в Раде. Портал "Комментарии" узнал у народного депутата Александра Качуры, возможны ли выборы во время войны и каким должно быть послевоенное голосование. Политик подчеркнул, что проведение выборов во время войны невозможно.

Выборы. Фото портал "Комментарии"

"Это поддерживают все конституционалисты, ученые, общественный сектор, специализирующийся на избирательном законодательстве. Они все говорят о том, что никакого проведения выборов во время военного положения быть не может", — подчеркнул народный депутат.

Александр Качура назвал глупостями слухи о выборах президента в Верховной Раде. Даже теоретически для этого необходимо внести изменения в Конституцию, переж этим прекратить военное положение затем провести две сессии Верховной Рады, что технически невозможно.

"Любое перемирие или мир предполагает завершение военного положения. Без завершения военного положения никакие выборы проведены не могут быть", — подчеркнул политик.

Особо важный вопрос – наработка закона для проведения послевоенных выборов, ведь возникнет большое количество технических моментов и разногласий, которые нужно предусмотреть и урегулировать на законодательном уровне.

"Организация послевоенных выборов — это огромный вызов для страны. Надо провести такие выборы, которые будут признаны нашими международными партнерами, а главное — признаны украинским обществом. У общества будет большой запрос на справедливость. Вызовы, которые предстанут перед государством после войны, не сравнимы ни с чем. Поэтому доверие к законодательному, доверие к законодательному, законодательной ветвью власти, доверие к будущему президенту, должно быть бесспорным”, — отметил политик.

По словам народного депутата, не может быть таких выборов, при которых не смогут проголосовать украинцы за границей, а там десятки миллионов граждан Украины. Также нужно обеспечить реализацию активного и пассивного избирательного права украинским военным, которые сейчас находятся на фронте, отметил нардеп.

Эти и многие другие вопросы необходимо урегулировать законом о послевоенных выборах. К примеру – голосование внутренне перемещенных лиц.

"Каждый третий человек внутренне перемещен. Нужно будет менять систему, ведь действующее законодательство предусматривает, что на парламентских выборах будут открытые избирательные списки в округах, которые находятся в пределах областей. А если переселенцы из моей родной Сумщины временно живут на Закарпатье, будет ли создана возможность, чтобы они могли выбрать своих представителей", — пояснил он.

Есть также проблема с избирательной инфраструктурой, ведь война принесла много разрушений, нужно и понимание количества избирателей. По словам народного депутата, необходимо обновить реестр избирателей, а для этого, скорее всего, людям нужно будет самим сообщать, где они проживают, ведь государственные реестры не владеют этой информацией. Это, отметил народный депутат, лишь отдельные технические вопросы, которые нужно устранить перед выборами, на самом же деле их гораздо больше, что должно быть учтено в законопроекте.

"Сам законопроект будет голосоваться уже в момент, когда будут понятны сроки завершения войны, потому что есть много нюансов, которые будут на это влиять и на которые сегодня ответа нет", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о завершении войны в Украине.