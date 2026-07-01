Возможны ли выборы во время войны: что в Раде рассказали о подготовке

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Кречмаровская Наталия
В Украине снова заговорили о выборах. Появляется информация, что якобы обсуждают во властных кругах даже вариант проведения выборов президента в Раде. Портал "Комментарии" узнал у народного депутата Александра Качуры, возможны ли выборы во время войны и каким должно быть послевоенное голосование. Политик подчеркнул, что проведение выборов во время войны невозможно.
Выборы. Фото портал "Комментарии"
Александр Качура назвал глупостями слухи о выборах президента в Верховной Раде. Даже теоретически для этого необходимо внести изменения в Конституцию, переж этим прекратить военное положение затем провести две сессии Верховной Рады, что технически невозможно.
Особо важный вопрос – наработка закона для проведения послевоенных выборов, ведь возникнет большое количество технических моментов и разногласий, которые нужно предусмотреть и урегулировать на законодательном уровне.
По словам народного депутата, не может быть таких выборов, при которых не смогут проголосовать украинцы за границей, а там десятки миллионов граждан Украины. Также нужно обеспечить реализацию активного и пассивного избирательного права украинским военным, которые сейчас находятся на фронте, отметил нардеп.
Эти и многие другие вопросы необходимо урегулировать законом о послевоенных выборах. К примеру – голосование внутренне перемещенных лиц.
Есть также проблема с избирательной инфраструктурой, ведь война принесла много разрушений, нужно и понимание количества избирателей. По словам народного депутата, необходимо обновить реестр избирателей, а для этого, скорее всего, людям нужно будет самим сообщать, где они проживают, ведь государственные реестры не владеют этой информацией. Это, отметил народный депутат, лишь отдельные технические вопросы, которые нужно устранить перед выборами, на самом же деле их гораздо больше, что должно быть учтено в законопроекте.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о завершении войны в Украине.