Чи можливе проведення виборів в Україні під час війни: у чому полягає план Трампа

Після постійних закидів президента США Дональда Трампа щодо проведення виборів в Україні можна пропустити, що пов'язано це з єдиним – з неможливістю домовитися із президентом України Володимиром Зеленським щодо узгодження російського плану по передачі Росії території, яку наразі вона не контролює. На такі кроки Трамп йде замість того, щоб допомагати Україні відстояти свою незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Таку думку висловив голова профспілки Український незалежний фонд юристів, голова АТ "Кравець та партнери", адвокат Ростислав Кравець.

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Що стосується юридичного аспекту проведення виборів, то наразі ці вибори неможливі. Це аксіома. Діє пряма заборона. У нас на сьогоднішній день діє воєнний стан. Звичайно Трамп може домовитись обійти це, щоб прибрати Зеленського, адже наразі будь-які намагання зробити чергові кольорові чи картонні революції ні до чого не призвели. У разі таких спроб Зеленський навпаки тільки може ще більше об'єднати суспільство навколо себе. Аналітики Трампа це добре розуміють. Тому єдиний шанс – це проведення виборів", – зазначив адвокат.

На його думку, Трамп може домовитись з Путіним під власні гарантії главі Кремля, що Зеленський проведе вибори. При цьому він отримає від Путіна гарантії про зупинення воєнних дій. У такому разі Зеленський не буде продовжувати воєнний стан і в тому числі мобілізацію. Хоча експерт не виключає, що навіть після припинення воєнного стану влада може продовжити мобілізацію.

"І от саме цей період, коли Путін зупиниться, я думаю, що він зупиниться тільки під особисті гарантії Трампа, буде відомо, яким чином можливе проведення виборів. Єдине питання – це те, хто тоді буде заміняти Зеленського і його команду", – зауважив Ростислав Кравець.

Підсумовуючи він зауважив, що вибори в Україні можливі тільки виключно у разі відсутності воєнного стану. В інакшому випадку ні внесення змін в Конституцію, ні проведення якихось там перехідних законів чи ще чогось не змінить ситуацію і фактично делегетимізує майбутнього президента України, якщо він буде обраний під час дії воєнного стану.

Читайте також на порталі "Коментарі" — обговорення можливих параметрів майбутньої угоди про припинення війни продовжується, проте позиції ключових сторін все ще суттєво розходяться. У зв'язку з кардинально різними поглядами і на те, якою має бути мирна угода України та РФ, європейські структури вважають, що переговорний процес затягнеться на місяці. Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal.



