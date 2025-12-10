Рубрики
Кравцев Сергей
После постоянных упреков президента США Дональда Трампа по поводу проведения выборов в Украине можно пропустить, что связано это с единственным – с невозможностью договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно согласования российского плана по передаче России территории, которую она не контролирует. На такие шаги Трамп идет вместо того, чтобы помогать Украине отстоять свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. Такое мнение высказал глава профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец.
Выборы в Украине. Фото: из открытых источников
По его мнению, Трамп может договориться с Путиным под собственные гарантии главе Кремля, что Зеленский проведет выборы. При этом он получит от Путина гарантии о приостановлении военных действий. В таком случае, Зеленский не будет продолжать военное положение и в том числе мобилизацию. Хотя эксперт не исключает, что даже после прекращения военного положения власти могут продолжить мобилизацию.
Подытоживая, он отметил, что выборы в Украине возможны только исключительно в случае отсутствия военного положения. В противном случае ни внесение изменений в Конституцию, ни проведение каких-то там переходных законов или еще чего-то не изменит ситуацию и фактически делегетизирует будущего президента Украины, если он будет избран во время военного положения.
