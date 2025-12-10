Возможно ли проведение выборов в Украине во время войны: в чем состоит план Трампа

После постоянных упреков президента США Дональда Трампа по поводу проведения выборов в Украине можно пропустить, что связано это с единственным – с невозможностью договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно согласования российского плана по передаче России территории, которую она не контролирует. На такие шаги Трамп идет вместо того, чтобы помогать Украине отстоять свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. Такое мнение высказал глава профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

"Что касается юридического аспекта проведения выборов, то сейчас эти выборы невозможны. Это аксиома. Действует прямой запрет. У нас на сегодняшний день действует военное положение. Конечно, Трамп может договориться обойти это, чтобы убрать Зеленского, ведь пока любые попытки сделать очередные цветные или картонные революции ни к чему не привели. В случае таких попыток Зеленский наоборот может еще больше объединить общество вокруг себя. Аналитики Трампа это хорошо понимают. Поэтому единственный шанс – это проведение выборов", – отметил адвокат.

По его мнению, Трамп может договориться с Путиным под собственные гарантии главе Кремля, что Зеленский проведет выборы. При этом он получит от Путина гарантии о приостановлении военных действий. В таком случае, Зеленский не будет продолжать военное положение и в том числе мобилизацию. Хотя эксперт не исключает, что даже после прекращения военного положения власти могут продолжить мобилизацию.

"И вот именно этот период, когда Путин остановится, я думаю, что он остановится только под личные гарантии Трампа, будет известно, как возможно проведение выборов. Единственный вопрос – это то, кто тогда будет заменять Зеленского и его команду", – отметил Ростислав Кравец.

Подытоживая, он отметил, что выборы в Украине возможны только исключительно в случае отсутствия военного положения. В противном случае ни внесение изменений в Конституцию, ни проведение каких-то там переходных законов или еще чего-то не изменит ситуацию и фактически делегетизирует будущего президента Украины, если он будет избран во время военного положения.

