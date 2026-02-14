Чи готуватися до виборів Україні: у Європарламенті зробили різку заяву

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола різко розкритикувала наративи про необхідність проведення виборів в Україні найближчим часом. Під час дискусії за участі Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції вона закликала міжнародну спільноту не піддаватися таким закликам, назвавши їх небезпечними та цинічними.

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

За словами Метсоли, обговорення виборів у країні, яка щодня зазнає ракетних атак, є відірваним від реальності. Вона підкреслила, що неможливо говорити про демократичний процес, коли мільйони людей живуть під загрозою обстрілів, а багато громадян залишаються без світла, житла та базової безпеки.

"Коли востаннє були чесні вибори в Росії? Як можна вимагати від людей, на чиї міста падають бомби, йти на виборчі дільниці? Це цинічна пастка, і ми не маємо в неї потрапити", — заявила президентка Європарламенту.

Метсола фактично дала зрозуміти, що подібні заклики можуть бути частиною інформаційного тиску, спрямованого на дестабілізацію України зсередини.

Вона наголосила, що демократичні процедури не можуть відбуватися в умовах повномасштабної війни, коли головним пріоритетом залишається безпека громадян і захист держави.

У Європарламенті також підкреслюють: справжня демократія передбачає не лише формальне голосування, а й можливість громадян брати участь у виборах без страху, примусу та загрози життю. Саме тому, на думку європейських лідерів, будь-які спроби форсувати виборчий процес під час війни можуть підірвати саму суть демократичних інститутів.

