Чи готуватися до виборів Україні: у Європарламенті зробили різку заяву

Кравцев Сергей
Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола різко розкритикувала наративи про необхідність проведення виборів в Україні найближчим часом. Під час дискусії за участі Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції вона закликала міжнародну спільноту не піддаватися таким закликам, назвавши їх небезпечними та цинічними.
Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел
За словами Метсоли, обговорення виборів у країні, яка щодня зазнає ракетних атак, є відірваним від реальності. Вона підкреслила, що неможливо говорити про демократичний процес, коли мільйони людей живуть під загрозою обстрілів, а багато громадян залишаються без світла, житла та базової безпеки.
Метсола фактично дала зрозуміти, що подібні заклики можуть бути частиною інформаційного тиску, спрямованого на дестабілізацію України зсередини.
Вона наголосила, що демократичні процедури не можуть відбуватися в умовах повномасштабної війни, коли головним пріоритетом залишається безпека громадян і захист держави.
У Європарламенті також підкреслюють: справжня демократія передбачає не лише формальне голосування, а й можливість громадян брати участь у виборах без страху, примусу та загрози життю. Саме тому, на думку європейських лідерів, будь-які спроби форсувати виборчий процес під час війни можуть підірвати саму суть демократичних інститутів.
