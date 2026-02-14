Президент Европейского парламента Роберт Метсол резко подверг критике нарративы о необходимости проведения выборов в Украине в ближайшее время. В ходе дискуссии с участием Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции безопасности она призвала международное сообщество не поддаваться таким призывам, назвав их опасными и циничными.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

По словам Метсолы, обсуждение выборов в стране, которая ежедневно подвергается ракетным атакам, оторвана от реальности. Она подчеркнула, что невозможно говорить о демократическом процессе, когда миллионы людей живут под угрозой обстрелов, а многие граждане остаются без света, жилья и базовой безопасности.

"Когда последний раз были честные выборы в России? Как можно требовать людей, на чьи города падают бомбы, идти на избирательные участки? Это циничная ловушка, и мы не должны в нее попасть", — заявила президент Европарламента.

Метсола фактически дала понять, что подобные призывы могут являться частью информационного давления, направленного на дестабилизацию Украины изнутри.

Она подчеркнула, что демократические процедуры не могут проходить в условиях полномасштабной войны, когда главным приоритетом остается безопасность граждан и защита государства.

В Европарламенте также подчеркивают, что настоящая демократия предполагает не только формальное голосование, но и возможность граждан участвовать в выборах без страха, принуждения и угрозы жизни. Поэтому, по мнению европейских лидеров, любые попытки форсировать избирательный процесс во время войны могут подорвать саму суть демократических институтов.

