Ждать ли выборов в Украине в 2026 году: на Западе дали внятный ответ

Украина в 2026 году, с большой вероятностью, не будет проводить выборы, несмотря на внешнее давление, в том числе со стороны США. К такому выводу пришли участники рабочей группы по избирательной реформе, сообщает The Times.

Выборы в Украине.

По данным издания, подготовка соответствующего законопроекта затормозилась: ключевые вопросы – безопасность голосования и защита от вмешательства России – остаются нерешенными. Обсуждение этих проблем продлится как минимум до конца мая.

В рабочей группе подчеркивают: проведение выборов возможно только после завершения активной фазы боевых действий и установления четкой линии разграничения. После этого потребуется не менее шести месяцев для полноценной подготовки избирательного процесса. Это автоматически делает проведение президентских выборов в текущем году нереалистичным.

Заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик отметил, что даже техническая готовность системы ожидается не раньше конца весны. При этом голосование в условиях войны рассматривается как крайне рискованное – от угрозы ракетных ударов по участкам до ограничений свободы слова и передвижения, которые ставят под сомнение честность кампании.

Отдельным вызовом остается участие миллионов граждан: около шести миллионов беженцев за рубежом, до трех миллионов человек на оккупированных территориях и почти миллион военнослужащих. Организация их голосования без нарушения международных стандартов – задача без прецедентов.

Дополнительные споры вызывает идея цифрового голосования, против которой выступает оппозиция, опасаясь манипуляций и отсутствия контроля со стороны международных наблюдателей.

Как отмечают источники, давление со стороны США подтолкнуло украинские власти к созданию рабочей группы еще в декабре. Однако в Киеве считают сравнения с выборами времен Гражданской войны в США некорректными, указывая на современные угрозы – от авиаударов до кибератак.

В качестве более практичного примера рассматривается опыт Польши, где граждане голосуют за рубежом через заранее организованную систему регистрации и участков вне дипломатических учреждений.

