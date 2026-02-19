Буданов має серйозні шанси стати наступним президентом: ЗМІ про важливу умову

Питання виборів президента та ймовірних кандидатів на посаду очільника України обговорюють тривалий час. Загалом дискусії та прогнози ведуться навколо трьох головних ймовірних кандидатів — Володимира Зеленського, Валерія Залужного та Кирила Буданова.

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов має реальні шанси перемогти на наступних президентських виборах пише видання “Главком”. Якщо Володимир Зеленський не балотуватиметься на новий термін, припускають журналісти, то Кирило Буданов може стати одним із ключових фаворитів перегонів. Видання зазначає, що він здатен випередити більшість потенційних суперників, а його конкуренція з Валерієм Залужним залежатиме від остаточного переліку кандидатів. Буданов, як підкреслює ЗМІ, має шанси поборотися за першість і з самим Зеленським.

“Буданов, як потенційний наступник Зеленського (якщо той не братиме участі у виборах), має дуже великі шанси виграти у всіх, крім Залужного. І навіть має деякі шанси виграти у Залужного, залежно від того, яким буде список. Щобільше, Буданов має шанси виграти й у Зеленського, якщо вони обидва опиняться в бюлетені”, — пише видання.

Журналісти зазначають, що рейтинги підтримки не є абсолютним показником, адже формуються з урахуванням конкретної конфігурації кандидатів у бюлетені. Відповідно, розстановка сил може змінюватися залежно від складу учасників виборчої кампанії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що трійка лідерів довіри українців серед політиків та військових загалом не змінюється. Українці довіряють найбільше Буданову, Залужному, Зеленському.

Найвищий рівень довіри українців у Кирила Буданова — йому довіряють 43,2% респондентів. Це найвищий показник у переліку. На другому місці — Валерій Залужний з результатом 37,7%, а Володимир Зеленський — на третьому з результатом 27,4%.