У Буданова есть серьезные шансы стать следующим президентом: СМИ о важном условии

Вопросы выборов президента и вероятных кандидатов на должность главы Украины обсуждают длительное время. В общей сложности дискуссии и прогнозы ведутся вокруг трех главных вероятных кандидатов — Владимира Зеленского, Валерия Залужного и Кирилла Буданова.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

У Кирилла Буданова есть реальные шансы победить на следующих президентских выборах пишет издание “Главком”. Если Владимир Зеленский не будет баллотироваться на новый срок, предполагают журналисты, то Кирилл Буданов может стать одним из ключевых фаворитов гонки. Издание отмечает, что он может опередить большинство потенциальных соперников, а его конкуренция с Валерием Залужным будет зависеть от окончательного списка кандидатов. У Буданова, как подчеркивает СМИ, есть шансы побороться за первенство и с самим Зеленским.

"Буданов, как потенциальный преемник Зеленского (если тот не будет принимать участия в выборах), имеет очень большие шансы выиграть у всех, кроме Залужного. И даже имеет некоторые шансы выиграть у Залужного, в зависимости от того, каким будет список. Более того, у Буданова есть шансы выиграть и у Зеленского, если они оба окажутся в бюллетене”, — пишет издание.

Журналисты отмечают, что рейтинги поддержки не являются абсолютным показателем, ведь формируются с учетом конкретной конфигурации кандидатов в бюллетене. Соответственно расстановка сил может изменяться в зависимости от состава участников избирательной кампании.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что тройка лидеров доверия украинцев среди политиков и военных в целом не меняется. Украинцы доверяют больше Буданову, Залужному, Зеленскому.

Самый высокий уровень доверия украинцев у Кирилла Буданова – ему доверяют 43,2% респондентов. Это самый высокий показатель в перечне. На втором месте – Валерий Залужный с результатом 37,7%, а Владимир Зеленский – на третьем с результатом 27,4%.



