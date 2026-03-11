Більшість українців виступають проти участі у виборах для тих, хто незаконно виїхав за кордон

Згідно з результатами соціологічного дослідження Центру Разумкова, оприлюдненими в агентстві "Інтерфакс-Україна", українське суспільство демонструє жорстку позицію щодо участі певних категорій громадян у майбутніх виборах. Зокрема, "61,6% респондентів відповіли, що проти участі як у загальнонаціональних, так і у місцевих повоєнних виборах громадян, які незаконно виїхали і не повернулися". Підтримують надання їм права голосу лише 24,6% опитаних.

Вибори в Україні

Цікаво, що рівень толерантності до обрання таких осіб у владу дещо зріс: від 12 до 16% українців допускають можливість їхнього балотування, тоді як у 2024 році цей показник коливався в межах 9–11%.

Що стосується інших категорій, то думки розділилися майже навпіл. Від 47 до 50% опитаних вважають, що право голосу повинні мати ті, хто:

ухиляється від мобілізації, перебуваючи в Україні;

відмовляється від служби через релігійні переконання;

виїхав на законних підставах або проживав в окупації.

Водночас "29-30% респондентів заявили, що таких громадян необхідно позбавити цього права". Найсуворіше ставляться до тих, хто виїхав легально, але не повернувся — проти їхньої участі у виборах виступають 39,7% опитаних.

Тема виборів стає дедалі актуальнішою на тлі обговорень можливої мирної угоди у 2026 році. Раніше Володимир Зеленський зазначав, що готовий до проведення волевиявлення за певних умов, зокрема якщо буде "забезпечено режим припинення вогню" на час процесу. Також президент припускав свою участь у другому терміні, якщо війна на той момент ще триватиме.

