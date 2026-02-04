Президент України Володимир Зеленський здійснив нове кадрове призначення у керівництві Служби зовнішньої розвідки. Згідно з офіційним документом, оприлюдненим на сайті глави держави, відомство отримало тимчасового керівника.

Зміни у керівництві розвідки: хто тимчасово очолив СЗР замість очікуваного призначення Малюка

Офіційне призначення

Виконання обов'язків Голови СЗР покладено на чинного першого заступника керівника служби. Текст документа зазначає:

"УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №100/2026

Про тимчасове виконання обов’язків Голови Служби зовнішньої розвідки України

Першому заступнику Голови Служби зовнішньої розвідки України ЛУГОВСЬКОМУ Олегу Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби зовнішньої розвідки України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

4 лютого 2026 року".

Контекст призначення

Варто зазначити, що призначення Олега Луговського відбулося на фоні активних обговорень інших потенційних кандидатів на цю посаду. Зокрема, у політичних колах та медіа тривалий час розглядалася кандидатура ексголови Служби безпеки України Василя Малюка як одного з головних претендентів на крісло очільника зовнішньої розвідки.

Поки що Олег Луговський керуватиме службою у статусі тимчасового виконувача обов’язків, забезпечуючи стабільну роботу розвідувального органу в умовах воєнного стану.

Довідка: Олег Васильович Луговський — кадровий офіцер та фахівець у сфері національної безпеки з багаторічним досвідом у розвідувальних структурах. До призначення тимчасовим виконувачем обов’язків Голови, він обіймав посаду першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України.

Протягом тривалого часу працював на керівних посадах у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Вважається фахівцем з оперативної діяльності та стратегічного планування розвідувальних операцій. За час служби був неодноразово відзначений за виконання складних завдань у сфері оборони та безпеки країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній очільник Служби безпеки України Василь Малюк після своєї відставки зробив заяву та наголосив, що йде з посади, але лишатиметься в СБУ.