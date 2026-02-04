Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Президент Украины Владимир Зеленский выполнил новое кадровое назначение в руководстве Службы внешней разведки. Согласно официальному документу, обнародованному на сайте главы государства, ведомство получило временного руководителя.
Изменения в руководстве разведки: кто временно возглавил СВР вместо ожидаемого назначения Малюка
Официальное назначение
Исполнение обязанностей Председателя СВР возложено на действующего первого заместителя руководителя службы. Текст документа отмечает:
"УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №100/2026
О временном исполнении обязанностей Председателя Службы внешней разведки Украины
Первому заместителю Председателя Службы внешней разведки Украины ЛУГОВСКОМУ Олегу Васильевичу временно исполнять обязанности Председателя Службы внешней разведки Украины.
Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ
4 февраля 2026".
Контекст назначения
Следует отметить, что назначение Олега Луговского состоялось на фоне активных обсуждений других потенциальных кандидатов на этот пост. В частности, в политических кругах и медиа долгое время рассматривалась кандидатура экс-главы Службы безопасности Украины Василия Малюка как одного из главных претендентов на кресло главы внешней разведки.
Пока что Олег Луговской будет руководить службой в статусе временного исполняющего обязанности, обеспечивая стабильную работу разведывательного органа в условиях военного положения.
Олег Васильевич Луговской — кадровый офицер и специалист в сфере национальной безопасности с многолетним опытом в разведывательных структурах. До назначения временным исполняющим обязанности Председателя он занимал должность первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины.
Долгое время работал на руководящих должностях в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Считается специалистом по оперативной деятельности и стратегическому планированию разведывательных операций. За время службы неоднократно был отмечен за выполнение сложных задач в сфере обороны и безопасности страны.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк после своей отставки сделал заявление и подчеркнул, что уходит с должности, но будет оставаться в СБУ.