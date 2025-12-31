Зеленському «щось не договорюють»: Кошовий розповів про спілкування з президентом



















Біля Володимира Зеленського є люди, які "щось не договорюють йому", тобто не до кінця доносять інформацію.

Євген Кошовий та Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Однак, головна мета президента — перемогти у війні та гарантувати безпеку й незалежність України. Про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Ісландія" розповів співвласник компанії “Квартал ЮА” та близький друг Зеленського Євген Кошовий.

"Чесно кажу, я не знаю, хто це робить. Але інформація та, яку йому доносять, і та, яку я чую тут, вона зовсім різна. І військові намагаються комунікувати через мене з ним", — сказав актор.

Кошовий також розповів, що спілкується із Зеленським переважно через повідомлення, зважаючи на зайнятість президента. А коли вдається зустрітися особисто, про політику вони намагаються не говорити.

Як повідомляв портал "Коментарі", студія "Квартал 95" зареєструвала компанію ТОВ "Квартал ЮА", яка стане новою юридичною особою продакшну. Власниками нового ТОВ "Квартал ЮА", згідно з реєстром, є Сергій Шефір (54,5%), Ірина Пікалова (10,5%), Сергій Казанін (7%), Євген Кошовий (7%), Юрій Крапов (7%), Роман Маров (7%), Олександр Пікалов (7%). Розмір статутного фонду – 1 млн грн.

У пресслужбі "Кварталу" заявили, що до складу засновників входять люди, "які створювали "Квартал 95" із самого початку. Тимур Міндіч не має жодного відношення до ТОВ "Квартал ЮА". Там також наголосили, що новий контент студії буде зроблено саме цією новою компанією.

Видання "Коментарі" також писало, що раніше у студії "Квартал 95" прокоментували зв'язок із Тимуром Міндічем. Там заявили, що співвласник був юридично пов’язаний із Студією, але не брав участі в діяльності й не впливав на рішення команди. У команді заявили, що "Квартал 95" — не одна людина, а бренд і велика команда, яка займається винятково виробництвом аудіо-візуального контенту.