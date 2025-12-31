Зеленскому «что-то не договаривают»: Кошевой рассказал об общении с президентом



















Возле Владимира Зеленского есть люди, которые "что-то не договаривают ему", то есть не до конца доносят информацию.

Евгений Кошевой и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Однако главная цель президента — победить в войне и обеспечить безопасность и независимость Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу "Исландия" рассказал совладелец компании "Квартал ЮА" и близкий друг Зеленского Евгений Кошевой.

"Честно говорю, я не знаю, кто это делает. Но информация та, которую ему доносят, и та, которую я слышу здесь, она совершенно разная. И военные через меня пытаются общаться с ним", — сказал актер.

Кошевой также рассказал, что общается с Зеленским преимущественно через сообщения, учитывая занятость президента. А когда удается встретиться лично, о политике они стараются не говорить.

Как сообщал портал "Комментарии", студия "Квартал 95" зарегистрировала компанию ООО "Квартал ЮА", которая станет новым юридическим лицом продакшна. Владельцами нового ООО "Квартал ЮА" согласно реестру являются Сергей Шефир (54,5%), Ирина Пикалова (10,5%), Сергей Казанин (7%), Евгений Кошевой (7%), Юрий Крапов (7%), Роман Маров (7%), Александр Пикалов (7%). Размер уставного фонда – 1 млн грн.

В прессслужбе "Квартала" заявили, что в состав учредителей входят люди, "создававшие "Квартал 95" с самого начала. Тимур Миндич не имеет никакого отношения к ООО "Квартал ЮА". Там также подчеркнули, что новый контент студии будет сделан именно этой новой компанией.

Издание "Комментарии" также писало, что ранее в студии "Квартал 95" прокомментировали связь с Тимуром Миндичем. Там заявили, что совладелец был юридически связан со Студией, но не участвовал в деятельности и не влиял на решение команды. В команде заявили, что "Квартал 95" — не один человек, а бренд и большая команда, занимающаяся исключительно производством аудио-визуального контента.