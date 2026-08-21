Зеленського позбавлять монополії влади: озвучено несподіваний сценарій

В Україні після завершення війни можуть активізуватися розмови про президентські та парламентські вибори. Водночас проведення голосування одразу після завершення бойових дій може створити серйозні проблеми з легітимністю результатів. Політолог Валерій Клочок вважає, що навколо міністра цифрової трансформації Михайла Федорова може сформуватися новий політичний проєкт.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

За словами експерта, нині важливо розділяти питання самого проведення виборів і того, наскільки суспільство буде готове визнати їхні результати.

"Найбільша проблема навіть не в тому, чи вибори відбудуться, чи хтось на них переможе", — зазначив Клочок, наголосивши на ризиках, які можуть виникнути через складні умови після війни.

Серед таких факторів — перебування частини українців за кордоном, ситуація на тимчасово окупованих територіях, участь військовослужбовців у голосуванні та загальний стан країни після тривалих бойових дій. На думку політолога, якщо ці питання не будуть належно врегульовані, значна частина громадян може поставити під сумнів результати волевиявлення.

"Якщо все буде відбуватися так, як воно відбувається зараз, то після цього вибори будуть визнані великою частиною суспільства нелегітимними", — сказав експерт.

Клочок також звернув увагу на можливу появу нових політичних об'єднань. Зокрема, він розглянув гіпотетичний сценарій, за якого Михайло Федоров може стати одним із претендентів на президентську посаду після завершення війни.

Політолог зазначив, що потенційна підтримка Федорова може об'єднати різні групи виборців — від колишніх прихильників "Самопомочі" та "Голосу" до людей, які розчарувалися в нинішньому політичному керівництві та шукають нового лідера.

"Це люди, які об'єдналися з двох різних категорій: екс-прихильники "Самопомочі" і "Голосу", а також частина тих, хто був прихильником Володимира Зеленського, але зараз розчарувався", — пояснив Клочок.

Водночас експерт підкреслив, що наразі це лише один із можливих сценаріїв. За його словами, багато залежатиме від умов припинення війни, позиції українського суспільства та того, яким буде міжнародний тиск на Київ.

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