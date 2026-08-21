Зеленского лишат монополии власти: озвучен неожиданный сценарий

В Украине после завершения войны могут активизироваться разговоры о президентских и парламентских выборах. В то же время, проведение голосования сразу после завершения боевых действий может создать серьезные проблемы с легитимностью результатов. Политолог Валерий Клочок считает, что вокруг министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова может сформироваться новый политический проект.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

По словам эксперта, сегодня важно разделять вопросы самого проведения выборов и того, насколько общество будет готово признать их результаты.

"Наибольшая проблема даже не в том, состоятся ли выборы, или кто-то на них победит", — отметил Клочок, отметив риски, которые могут возникнуть из-за сложных условий после войны.

Среди таких факторов – пребывание части украинцев за границей, ситуация на временно оккупированных территориях, участие военнослужащих в голосовании и общее состояние страны после продолжительных боевых действий. По мнению политолога, если эти вопросы не будут должным образом урегулированы, значительная часть граждан может подвергнуть сомнению результаты волеизъявления.

"Если все будет происходить так, как это происходит сейчас, то после этого выборы будут признаны большой частью общества нелегитимными", — сказал эксперт.

Клочок также обратил внимание на возможное появление новых политических объединений. В частности, он рассмотрел гипотетический сценарий, при котором Михаил Федоров может стать одним из претендентов на президентский пост после завершения войны.

Политолог отметил, что потенциальная поддержка Федорова может объединить разные группы избирателей — от бывших сторонников "Самопомощи" и "Голоса" до людей, которые разочаровались в нынешнем политическом руководстве и ищут нового лидера.

"Это люди, которые объединились из двух разных категорий: экс-сторонники "Самопомощи" и "Голоса", а также часть тех, кто был сторонником Владимира Зеленского, но сейчас разочаровался", — пояснил Клочок.

В то же время эксперт подчеркнул, что сейчас это только один из возможных сценариев. По его словам, многое будет зависеть от условий прекращения войны, позиции украинского общества и того, каким будет международное давление на Киев.

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