Зеленський втрачає монобільшість у Раді: яке рішення терміново готовий ухвалити президент

Кравцев Сергей
Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення Ставки вже цього четверга, а також зустріч із керівництвом Верховної Ради та депутатами фракції "Слуга народу". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у Telegram глави держави.
Володимир Зеленський
Він також зазначив, що готує кілька необхідних законодавчих ініціатив та принципові швидкі рішення, які потрібні державі.
Коментуючи такі події, опозиційний нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що фатом монобільшість у Верховній Раді Володимир Зеленський втрачає.
Він додає те, що намагається зробити Володимир Зеленський зараз – це розхитати човен. Його особисті амбіції та жага до влади стоять на одному боці, на іншому – майбутнє нашої країни.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський, коментуючи викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці, заявив, що якісь результативні дії проти корупції дуже потрібні. Сьогодні ж з'явилося рішення Кабміну щодо усунення одного із фігурантів справи Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції. Про рішення повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Чи достатньою є реакція влади на резонансну справу? Якою є ймовірність того, що Банкова погодиться відправити уряд у відставку, як того вимагає опозиція? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.