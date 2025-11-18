Зеленський втрачає монобільшість у Раді: яке рішення терміново готовий ухвалити президент

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення Ставки вже цього четверга, а також зустріч із керівництвом Верховної Ради та депутатами фракції "Слуга народу". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у Telegram глави держави.

Володимир Зеленський

"Четвер — доручив готувати Ставку. Звичайно, цього тижня будуть відповідні розмови з чиновниками та зустріч із керівництвом Верховної Ради та депутатами фракції "Слуга народу", — заявив Зеленський.

Він також зазначив, що готує кілька необхідних законодавчих ініціатив та принципові швидкі рішення, які потрібні державі.

Коментуючи такі події, опозиційний нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що фатом монобільшість у Верховній Раді Володимир Зеленський втрачає.

"Звичайно, депутати, які все ще вірять у начальника, залишаються, але все більше і більше вони починають розуміти, що відбувається. Єдине рішення, яке може врятувати політичну систему та країну: оголошення про припинення існування коаліції. Нова коаліція національної єдності. Новий Кабмін І повна влада у Верховної Ради", – наголосив парламентар.

Він додає те, що намагається зробити Володимир Зеленський зараз – це розхитати човен. Його особисті амбіції та жага до влади стоять на одному боці, на іншому – майбутнє нашої країни.

