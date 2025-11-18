logo

Зеленский теряет монобольшинство в Раде: какое решение срочно готов принять президент
Зеленский теряет монобольшинство в Раде: какое решение срочно готов принять президент

Зеленский анонсировал срочную Ставку и встречу со "Слугами"

18 ноября 2025, 10:03
Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение Ставки уже в этот четверг, а также встречу с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram главы государства.

Зеленский теряет монобольшинство в Раде: какое решение срочно готов принять президент

Владимир Зеленский

"Четверг — поручил готовить Ставку. Конечно, на этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа", — заявил Зеленский.

Он также отметил, что готовит несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны государству.

Комментируя такие события, оппозиционный нардеп Алексей Гончаренко отметил, что по фату монобольшинство в Верховной Раде Владимир Зеленский теряет. 

"Конечно, все еще верящие в начальника депутаты остаются, но все больше и больше они начинают понимать, что происходит. Единственное решение, которое может спасти политическую систему и страну: объявление о прекращении существования коалиции. Новая коалиция национального единства. Новый Кабмин. И полная власть у Верховной Рады", – отметил парламентарий.

Он добавляет, то, что пытается сделать Владимир Зеленский сейчас – это расшатать лодку. Его личные амбиции и жажда власти стоят на одной стороне, на другой – будущее нашей страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский, комментируя разоблачение масштабной коррупционной схемы в энергетике, заявил, что какие-либо результативные действия против коррупции очень нужны. Сегодня же появилось решение Кабмина об отстранении одного из фигурантов дела Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. О решении сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Достаточная ли реакция власти на резонансное дело? Какова вероятность того, что Банковая согласится отправить правительство в отставку, как того требует оппозиция? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.




