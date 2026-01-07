logo

Зеленский ответил, какова роль Буданова в ОП
Зеленский ответил, какова роль Буданова в ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами прокомментировал роль Кирилла Буданова в Офисе президента, ситуацию с обменами пленных, вопросы безопасности и возможные изменения в законодательстве

7 января 2026, 16:46
Автор:
Ткачова Марія

Президент Украины во время разговора с журналистами очертил свою позицию по кадровым решениям в Офисе президента, ходу переговоров с Россией, международной безопасности и перспективам избирательных процессов в стране.

Зеленский ответил, какова роль Буданова в ОП

За что будет отвечать Буданов в ОП

Говоря о роли руководителя военной разведки в Офисе президента, глава государства подчеркнул, что тот не повлияет на информационную политику государства. По словам президента, его работа будет сосредоточена на практических направлениях, в частности, на процессе обмена военнопленными, которым он будет заниматься совместно с министром обороны.

Отдельно президент прокомментировал паузы в обмене пленными. Он заявил, что Россия намеренно тормозит этот процесс и использует его как инструмент давления при переговорах. По его словам, в Кремле хорошо понимают, что тема обмена пленных чрезвычайно чувствительна и болезненна для Украины, именно поэтому пытаются влиять через нее.

Также президент ответил на вопрос о возможном распространении так называемого "ядерного зонта" на Украину со стороны отдельных европейских государств. Он подчеркнул, что такие вопросы пока не обсуждаются. Украина вместе с европейскими партнерами и США сосредоточена на практических механизмах безопасности — защите на земле, в воздухе и на море, с отдельным акцентом на усиление противовоздушной обороны и укрепление армии.

Комментируя недавнюю встречу с бывшим главой внешнеполитического ведомства, президент отказался отвечать на вопрос, рассматривается ли его кандидатура на новую должность в государственных учреждениях.

Относительно возможности проведения выборов или референдума в Украине, глава государства отметил, что этот вопрос напрямую зависит от переговоров, реализации так называемого 20-пунктного плана, экономических решений и позиции парламента. Президент не исключил, что февраль может стать рабочим месяцем в контексте подготовки изменений к законодательству.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ряде населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области введена обязательная эвакуация детей принудительным способом. Соответствующее решение было принято распоряжением начальника областной военной администрации от 6 января 2026 года на основании Кодекса гражданской защиты Украины.



Источник: https://t.me/svoboda_radio/42688
