Зеленський ухвалив шокуюче рішення: що заявив

В Україні змінюють Головнокомандувача Збройних Сил. Про рішення призначити на цю посаду Михайла Драпатого.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Про це 21 липня офіційно повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За словами глави держави, нове керівництво разом із Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою вже сформувало бачення того, як має змінитися конфігурація Генерального штабу. Зміни незворотні. Водночас Володимир Зеленський висловив вдячність Олександру Сирському за захист столиці, Харківський контрнаступ та Курську операцію.

Зеленський наголосив: "Бажання у всіх нас одне – перемоги над ворогом і досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволили примусити Росію до миру . Зараз триває процес передачі справ. Усі рішення формалізують найближчим часом".

Військове керівництво переконане, що оновлення зробить державу стійкішою у протистоянні. Офіційні укази очікуються завтра.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Україна опинилася в глибокій політичній кризі. Ситуація загострилася через рішення Президента України Володимира Зеленського щодо Михайла Федорова.

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що акції протесту з вимогами відновити Михайла Федорова на посаді міністра оборони та звільнити Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського є зрозумілою реакцією суспільства. Він розповів про два можливих шляхи розв'язання цієї кризи, однак жоден з них, на його переконання, не є безпечним для країни.

Гончаренко закликав колег по Верховній Раді утриматися від підписання звернень щодо звільнення Головкома.