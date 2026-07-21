Зеленский принял шокирующее решение: что заявил

В Украине сменяют Главнокомандующего Вооруженными Силами. О решении назначить на этот пост Михаила Драпатого.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Об этом 21 июля официально уведомил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

По словам главы государства, новое руководство вместе с Евгением Хмарой и Павлом Палисой уже сформировало видение того, как изменится конфигурация Генерального штаба. Изменения необратимы. В то же время Владимир Зеленский выразил благодарность Александру Сырскому за защиту столицы, Харьковское контрнаступление и Курскую операцию.

Зеленский подчеркнул: "Желание у всех нас одно – победы над врагом и достижение таких условий на фронте и в давлении на Россию, которые позволили бы заставить Россию к миру. Сейчас идет процесс передачи дел. Все решения формализуют в ближайшее время.

Военное руководство убеждено, что обновление сделает государство более устойчивым в противостоянии. Официальные указы ожидаются завтра.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украина оказалась в глубоком политическом кризисе. Ситуация обострилась из-за решения Президента Украины Владимира Зеленского по поводу Михаила Федорова.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что акции протеста с требованиями возобновить Михаила Федорова в должности министра обороны и уволить Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского является понятной реакцией общества. Он рассказал о двух возможных путях разрешения этого кризиса, однако ни один из них, по его убеждению, не безопасен для страны.

Гончаренко призвал коллег по Верховной Раде воздержаться от подписания обращений по увольнению Главкома.