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Зеленський розкрив кадрову інтригу: де працевлаштують Свириденко та Умєрова

Глава держави підтвердив, що пропонував екс-прем'єру посаду посла у Вашингтоні, проте тепер розглядає для неї інший напрямок.

23 липня 2026, 15:10
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що раніше пропонував колишньому прем'єр-міністрові Юлії Свириденко очолити українське посольство у Сполучених Штатах, проте зараз для неї розглядається інший варіант продовження державної служби. Про це глава держави заявив під час брифінгу.

Зеленський розкрив кадрову інтригу: де працевлаштують Свириденко та Умєрова

Володимир Зеленський, Юлія Свириденко та Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

За словами президента, питання кадрових призначень обговорюється із секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умеровим та самої Свириденко. Зеленський підтвердив, що справді розраховував бачити її на посаді голови дипломатичної місії України у США.

Президент наголосив, що вважає посаду посла у Вашингтоні однією з ключових для української зовнішньої політики. На його думку, представляти Київ у США має політик найвищого рівня – не нижчий за міністра чи віце-прем'єра, а в ідеалі людина з досвідом керівництва урядом.

Зеленський нагадав, що саме під керівництвом Свириденка було укладено важливу економічну домовленість з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Він зазначив, що економічна співпраця залишається одним із головних чинників розвитку українсько-американських відносин, особливо з урахуванням пріоритетів нинішньої адміністрації США.

Однак, як повідомив президент, зараз для Свириденка підготовлено іншу пропозицію. Про яку саме посаду йдеться, він розкривати не став, зазначивши лише, що йдеться про новий важливий напрямок роботи.

Окрім того, Зеленський повідомив, що окремі кадрові пропозиції підготовлені і для секретаря РНБО Рустема Умерова. Втім, подробиці можливих призначень також поки що залишаються закритими.

Таким чином президент підтвердив, що найближчим часом можуть відбутися нові кадрові рішення, які торкнуться відразу кількох високопоставлених представників української влади.

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