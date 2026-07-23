Зеленский раскрыл кадровую интригу: где трудоустроят Свириденко и Умерова

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ранее предлагал бывшему премьер-министру Юлии Свириденко возглавить украинское посольство в Соединенных Штатах, однако сейчас для нее рассматривается другой вариант продолжения государственной службы. Об этом глава государства заявил во время брифинга.

Владимир Зеленский, Юлия Свириденко и Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

По словам президента, вопрос кадровых назначений обсуждается с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым и самой Свириденко. Зеленский подтвердил, что действительно рассчитывал видеть ее на посту главы дипломатической миссии Украины в США.

Президент подчеркнул, что считает должность посла в Вашингтоне одной из ключевых для украинской внешней политики. По его мнению, представлять Киев в США должен политик самого высокого уровня – не ниже министра или вице-премьера, а в идеале человек с опытом руководства правительством.

Зеленский напомнил, что именно под руководством Свириденко была заключена важная экономическая договоренность с министром финансов США Скоттом Бессентом. Он отметил, что экономическое сотрудничество остается одним из главных факторов развития украинско-американских отношений, особенно с учетом приоритетов нынешней администрации США.

Однако, как сообщил президент, сейчас для Свириденко подготовлено другое предложение. О какой именно должности идет речь, он раскрывать не стал, отметив лишь, что речь идет о новом важном направлении работы.

Кроме того, Зеленский сообщил, что отдельные кадровые предложения подготовлены и для секретаря СНБО Рустема Умерова. Впрочем, подробности возможных назначений также пока остаются закрытыми.

Таким образом, президент подтвердил, что в ближайшее время могут состояться новые кадровые решения, которые затронут сразу нескольких высокопоставленных представителей украинской власти.

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