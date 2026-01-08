logo

Зеленский назначил новых руководителей четырех ОВА: что о них известно
Зеленский назначил новых руководителей четырех ОВА: что о них известно

По словам президента, на Тернопольскую область кандидатуру сегодня также согласовали

8 января 2026, 19:57
Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых руководителей четырех областных военных администраций.

Зеленский назначил новых руководителей четырех ОВА: что о них известно

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Речь идет о Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской ОВА. Документы размещены на сайте президента.

"В ближайшее время руководители будут представлены: Полтавщина, Черновицкая область, Винницкая и Днепровщина. На Тернопольскую область кандидатуру сегодня тоже согласовали. И вообще кадровые решения продолжим", – сказал Зеленский в видеообращении.

Винницкая область

Начальницей Винницкой ОВА назначена Наталья Заболотная, которая с августа 2020 года была первым заместителем начальника ОВА, а с 25 июня 2024 фактически выполняла обязанности главы после увольнения с должности Сергея Борзова.

Днепропетровская область

Руководителем Днепропетровской ОВА назначен Александр Ганжа. Ранее он возглавлял полицию области.

Полтавская область

Полтавскую ОВА возглавил Виталий Дьяковнич. В июне 2021 года он был назначен первым заместителем председателя Миргородской районной государственной администрации, а с января 2023 возглавлял эту РВА.

Черновицкая область

Главой Черновицкой ОВА стал Руслан Осипенко. До этого он более четырех лет возглавлял Национальную полицию в Донецкой области.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее президент Украины Владимир Зеленский избежал конкретики о возможном новом назначении для бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, ограничившись двумя словами. Зеленский во время общения с журналистами получил вопрос, рассматривается ли для экс-главы МИД Дмитрия Кулебы новая должность в команде президента. На это он ответил коротко: "Не скажу".



Источник: https://www.president.gov.ua/news/vazhlivo-zvertati-uvagu-na-povitryani-trivogi-rosiyani-nezmi-102353
