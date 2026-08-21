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Зеленський позбавляє Україну критично важливого фінансування: президента рознесли за піар

Міжнародне фінансування затримується, а Києву доведеться виконати низку вимог партнерів, зокрема щодо реформ та антикорупційного законодавства

21 серпня 2026, 13:05
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Клименко Елена

Україна дедалі гостріше відчуває фінансовий тиск через зростання вартості війни. Президент Володимир Зеленський назвав затримку міжнародної допомоги одним із ключових викликів для держави. Прем’єр-міністр також обговорив із депутатами ситуацію з фінансуванням і наголосив, що для отримання частини коштів Києву необхідно виконати низку взятих на себе зобов’язань. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що проблема полягає не лише у бюрократичних процедурах з боку партнерів, а й у діях самої української влади.

Зеленський позбавляє Україну критично важливого фінансування: президента рознесли за піар

Фото: з відкритих джерел

Експерт звернув увагу на суперечність між постійними закликами до міжнародної підтримки та гучними корупційними розслідуваннями всередині країни. На його думку, подібні історії можуть змушувати партнерів обережніше ставитися до виділення нових коштів.

"Коли президент говорить, що Україні потрібні кошти, а паралельно маємо одну з найгучніших корупційних справ, пов’язану з легалізацією та виведенням грошей із державних структур, виникає певний когнітивний дисонанс", — зазначив Рейтерович.

За словами політолога, Україна наразі отримала лише близько чверті фінансування, на яке розраховує. Для розблокування решти допомоги парламент має ухвалити 24 законопроєкти, тоді як уряд повинен підготувати та подати ще 17 документів. Загалом ідеться про 41 законодавчу позицію, частина яких стосується реформ та антикорупційної системи. 

"Проблема значною мірою знаходиться всередині України: щоб отримати решту коштів, парламент має ухвалити 24 законопроєкти, а Кабмін — підготувати й передати до Верховної Ради ще 17", — пояснив експерт.

Рейтерович переконаний, що владі варто не просто говорити про нестачу фінансування, а демонструвати конкретні результати у виконанні домовленостей із міжнародними партнерами. Зволікання з реформами, на його думку, може лише погіршувати ситуацію. 

"Коли є можливість усе виправити — потрібно виконувати взяті зобов’язання та ухвалювати важливі для країни законопроєкти, але саме тут і виникають проблеми", — наголосив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що вранці 21 серпня російська Перм зазнала атаки безпілотників. Однією з головних цілей, за попередньою інформацією, став нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" — велике підприємство російської нафтової промисловості.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=FjveQLToeXo
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