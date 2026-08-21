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Зеленский лишает Украину критически важного финансирования: президента разнесли за пиар

Международное финансирование задерживается, а Киеву придется выполнить ряд требований партнеров, в частности реформ и антикоррупционного законодательства

21 августа 2026, 13:05
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Клименко Елена

Украина все острее испытывает финансовое давление из-за роста стоимости войны. Президент Владимир Зеленский назвал задержку международной помощи одним из ключевых вызовов для государства. Премьер-министр также обсудил с депутатами ситуацию с финансированием и подчеркнул, что для получения части средств Киеву необходимо выполнить ряд взятых на себя обязательств. Политолог Игорь Рейтерович считает, что проблема заключается не только в бюрократических процедурах со стороны партнеров, но и в действиях самой украинской власти.

Зеленский лишает Украину критически важного финансирования: президента разнесли за пиар

Фото: из открытых источников

Эксперт обратил внимание на противоречие между постоянными призывами к международной поддержке и громкими коррупционными расследованиями внутри страны. По его мнению, подобные истории могут вынуждать партнеров более осторожно относиться к выделению новых средств.

"Когда президент говорит, что Украине нужны средства, а параллельно есть одно из самых громких коррупционных дел, связанное с легализацией и выводом денег из государственных структур, возникает определенный когнитивный диссонанс", — отметил Рейтерович.

По словам политолога, Украина получила лишь около четверти финансирования, на которое рассчитывает. Для разблокирования остальной помощи парламент должен принять 24 законопроекта, тогда как правительство должно подготовить и подать еще 17 документов. В общей сложности речь идет о 41 законодательной позиции, часть которых касается реформ и антикоррупционной системы.  

"Проблема в значительной степени находится внутри Украины: чтобы получить остальные средства, парламент должен принять 24 законопроекта, а Кабмин — подготовить и передать в Верховную Раду еще 17", — пояснил эксперт.

Рейтерович убежден, что власти следует не просто говорить о нехватке финансирования, а демонстрировать конкретные результаты в выполнении договоренностей с международными партнерами. Промедление с реформами, по его мнению, может только усугублять ситуацию.  

"Когда есть возможность все исправить, нужно выполнять взятые обязательства и принимать важные для страны законопроекты, но именно здесь и возникают проблемы", — подчеркнул политолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что утром 21 августа российская Пермь подверглась атаке беспилотников. Одной из главных целей, по предварительной информации, стал нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез" — крупное предприятие российской нефтяной промышленности.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FjveQLToeXo
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