Зеленский коварно играет с огнем: в Раде ошеломили заявлением о бездействии президента

По состоянию на утро 18 августа Верховная Рада не получила от президента Владимира Зеленского представления о назначении нового министра обороны и главы Министерства иностранных дел. Поэтому голосование за ключевые кадровые решения может быть отложено. О ситуации сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. По его словам, руководство парламента по состоянию на утро не располагало никакой конкретной информацией о президентских представлениях.

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"Последний апдейт по согласительному совету – представления на назначение министров нет. Будет ли вообще на этой неделе – неизвестно", – написал депутат.

Железняк также отметил, что как только документы будут внесены, их могут рассмотреть достаточно оперативно. В то же время нет подтверждения, что вопросы министров вынесут на голосование уже в ближайшие дни.

Ситуация привлекла дополнительное внимание из-за того, что 18 августа Верховная Рада возобновила работу после перерыва. По данным украинских СМИ, парламент не планировал рассматривать назначение руководителей Минобороны и МИД.

Кадровые перестановки в правительстве начались летом. После отставки предыдущего Кабинета Министров был сформирован новый состав правительства во главе с премьер-министром Сергеем Корецким. В то же время, вопрос руководства отдельными ключевыми ведомствами остался открытым.

Ранее Зеленский заявлял о намерении предложить на должность министра обороны Евгения Хмару, временно исполняющего обязанности главы ведомства. Что касается Министерства иностранных дел, в парламенте также обсуждали возможность продолжения работы Андрея Сибиги.

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