"Зеленський остаточно відірвався від реальності": експерт попередив про наближення страшної кризи

Українська модель управління, побудована на надмірній концентрації повноважень і ручному контролі, дедалі гірше працює в умовах затяжної війни. Постійні кадрові ротації та закритість влади можуть створити передумови для серйозної політичної кризи. Таку оцінку висловив політолог Олег Саакян.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, система, за якої ключові рішення концентрувалися навколо президента Володимира Зеленського та невеликої групи менеджерів, могла бути ефективною на початковому етапі повномасштабного вторгнення, коли державі доводилося реагувати максимально швидко. Однак із затягуванням війни ця модель почала виснажуватися.

"Зараз бачимо, що вона вже просто тріщить по швах, бо весь цей час вести лайнер у ручному режимі — це дуже енергозатратно. Вже змінюються люди при різних пультах і точках управління, яких просто ротують між ними", — зазначив політолог.

Однією з ознак проблеми Саакян назвав постійне переміщення одних і тих самих посадовців між різними посадами. На його думку, такі кадрові перестановки вже не забезпечують необхідного ефекту та водночас ускладнюють залучення нових людей до системи.

Ще однією небезпекою експерт вважає поступове дистанціювання влади від суспільства, бізнесу та місцевого самоврядування.

"Влада капсулюється і відповідно відривається від реальності. Ця модель концентрації влади і модель відірваності від реальності вже провокує потенційну політичну кризу", — наголосив Саакян.

На цьому тлі, за його словами, дедалі активніше виникають дискусії про можливі вибори. Проте проводити їх під час війни політолог вважає небезпечним сценарієм через неможливість повноцінно гарантувати безпеку та рівне право голосу, зокрема військовослужбовцям.

"Такі вибори можуть стати просто надривом для системи. На виході імітаційних виборів ми отримаємо значно нижчої легітимності нову обрану владу, послаблення держави і боротьбу всіх проти всіх", — попередив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що Вищий антикорупційний суд обрав колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій запобіжний захід у межах справи "Форест Гамп". Суд постановив тримати її під вартою, водночас визначивши альтернативу — заставу в розмірі 20 мільйонів гривень. Про рішення суду повідомило Радіо Свобода.