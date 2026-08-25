"Зеленский окончательно оторвался от реальности": эксперт предупредил о приближающемся страшном кризисе

Украинская модель управления, построенная на чрезмерной концентрации полномочий и ручном контроле, все хуже работает в условиях затяжной войны. Постоянные кадровые ротации и закрытость власти могут создать предпосылки для серьезного политического кризиса. Такую оценку высказал политолог Олег Саакян.

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По его словам, система, при которой ключевые решения концентрировались вокруг президента Владимира Зеленского и небольшой группы менеджеров, могла быть эффективна на начальном этапе полномасштабного вторжения, когда государству приходилось реагировать максимально быстро. Однако с затягиванием войны эта модель стала истощаться.

"Сейчас видим, что она уже просто трещит по швам, потому что все это время вести лайнер в ручном режиме это очень энергозатратно. Уже меняются люди при разных пультах и точках управления, которые просто ротируют между ними", — отметил политолог.

Одним из признаков проблемы Саакян назвал постоянное перемещение одних и тех же должностных лиц между разными должностями. По его мнению, такие кадровые перестановки уже не обеспечивают необходимого эффекта и затрудняют вовлечение новых людей в систему.

Еще одной опасностью эксперт считает постепенное дистанцирование власти от общества, бизнеса и местного самоуправления.

"Власть капсулируется и соответственно отрывается от реальности. Эта модель концентрации власти и модель оторванности от реальности уже провоцирует потенциальный политический кризис", — подчеркнул Саакян.

На этом фоне, по его словам, все активнее возникают дискуссии о возможных выборах. Однако проводить их во время войны политолог считает опасным сценарием из-за невозможности полноценно гарантировать безопасность и равное право голоса, в частности, военнослужащим.

Такие выборы могут стать просто надрывом для системы. На выходе имитационных выборов мы получим значительно ниже легитимности новой избранной власти, ослабления государства и борьбы всех против всех", — предупредил эксперт.

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