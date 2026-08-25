logo

BTC/USD

79878

ETH/USD

2482.7

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

52.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика "Зеленский окончательно оторвался от реальности": эксперт предупредил о приближающемся страшном кризисе
commentss НОВОСТИ Все новости

"Зеленский окончательно оторвался от реальности": эксперт предупредил о приближающемся страшном кризисе

Чрезмерная концентрация полномочий, кадровые ротации и отрыв от общества создают опасное напряжение внутри системы власти, считает эксперт

25 августа 2026, 11:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украинская модель управления, построенная на чрезмерной концентрации полномочий и ручном контроле, все хуже работает в условиях затяжной войны. Постоянные кадровые ротации и закрытость власти могут создать предпосылки для серьезного политического кризиса. Такую оценку высказал политолог Олег Саакян.

"Зеленский окончательно оторвался от реальности": эксперт предупредил о приближающемся страшном кризисе

Фото: из открытых источников

По его словам, система, при которой ключевые решения концентрировались вокруг президента Владимира Зеленского и небольшой группы менеджеров, могла быть эффективна на начальном этапе полномасштабного вторжения, когда государству приходилось реагировать максимально быстро. Однако с затягиванием войны эта модель стала истощаться.

"Сейчас видим, что она уже просто трещит по швам, потому что все это время вести лайнер в ручном режиме это очень энергозатратно. Уже меняются люди при разных пультах и точках управления, которые просто ротируют между ними", — отметил политолог.

Одним из признаков проблемы Саакян назвал постоянное перемещение одних и тех же должностных лиц между разными должностями. По его мнению, такие кадровые перестановки уже не обеспечивают необходимого эффекта и затрудняют вовлечение новых людей в систему.

Еще одной опасностью эксперт считает постепенное дистанцирование власти от общества, бизнеса и местного самоуправления.

"Власть капсулируется и соответственно отрывается от реальности. Эта модель концентрации власти и модель оторванности от реальности уже провоцирует потенциальный политический кризис", — подчеркнул Саакян.

На этом фоне, по его словам, все активнее возникают дискуссии о возможных выборах. Однако проводить их во время войны политолог считает опасным сценарием из-за невозможности полноценно гарантировать безопасность и равное право голоса, в частности, военнослужащим.

Такие выборы могут стать просто надрывом для системы. На выходе имитационных выборов мы получим значительно ниже легитимности новой избранной власти, ослабления государства и борьбы всех против всех", — предупредил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что Высший антикоррупционный суд избрал бывшего заместителя руководителя Офиса президента Ирине Мудрый меру пресечения в рамках дела "Форест Гамп". Суд постановил держать ее под стражей, в то же время определив альтернативу залог в размере 20 миллионов гривен. О решении суда сообщило Радио Свобода.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dInBl2hWBek
Теги:

Новости

Все новости