Зеленский может уволить главу СБУ Василия Малюка

Президент Украины Владимир Зеленский, по имеющейся информации, рассматривает возможность увольнения главы Службы безопасности Украины Василия Малюка с нынешней должности и его дальнейшего назначения на другую ключевую государственную позицию.

Про возможное увольнение Малюка

Среди обсуждаемых вариантов — руководитель Службы внешней разведки или секретарь Совета национальной безопасности и обороны. По процедуре назначение главы СБУ осуществляется Верховной Радой по представлению президента.

В политических кругах отмечают, что окончательного решения о возможном преемнике Малюка в должности главы СБУ пока нет. Также звучали предположения по кандидатурам из действующего руководящего состава спецслужбы, однако подтверждение этим вариантам пока не получено.

Впоследствии появилась информация, что Василию Малюку предлагали подать заявление об отставке и согласиться на одну из альтернативных должностей. В то же время, по этим же данным он отказался от предложенных вариантов и выразил намерение продолжать работу именно в Службе безопасности Украины.

Вечером 2 января президент анонсировал дальнейшие кадровые решения, заявив о продолжении изменений в государственном управлении.

В тот же день был объявлен ряд громких назначений: бывший руководитель Службы внешней разведки возглавил Главное управление разведки, а предыдущий руководитель ГУР получил должность главы Офиса президента. Также президент предложил действующему министру цифровой трансформации возглавить Министерство обороны.

Ожидается, что в ближайшее время могут быть приняты новые кадровые решения, существенно изменящие конфигурацию силового и политического блоков власти.

