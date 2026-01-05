logo_ukra

Зеленський анонсував нові рішення для України: що сказав президент

Володимир Зеленський наголосив, що Україна перебуває в комунікації з командою президента США Дональда Трампа

5 січня 2026, 20:54
Маламура Сергій

Цього тижня очікуються нові зустрічі в Європі, від яких очікуються нові рішення заради української держави.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

За його словами, сьогодні було багато міжнародної роботи в рамках підготовки до зустрічей у Європі цього тижня. 

Зеленський наголосив, що Україна перебуває в комунікації з командою американського президента Дональда Трампа.

"ППО для України, підтримка для України — це завдання щоденне, і кожен день ми повинні давати цей результат. Будуть нові рішення для нашої держави. Українська переговорна команда працює 24/7", — зазначив президент.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент США Дональд Трамп вважає, що угоди щодо мирного врегулювання між Україною та РФ вдасться досягти "якоїсь миті". Відмовившись назвати часові рамки Трамп висловив сподівання, що це станеться "недалеко". 

На питання, яке насправді становище між Росією та Україною зараз, американський президент відповів, що, на його думку, буде досягнуто згоди в якийсь момент. При цьому він висловив сподівання, що це станеться в найближчому майбутньому. Також Дональд Трамп нагадав журналістам про втрати військових у війні в Україні.

Як раніше писало видання "Коментарі", президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений контактами з Володимиром Путіним і не відчуває до нього жодної симпатії. За словами американського лідера, він не боїться російського диктатора.

Трамп також визнав, що не задоволений перебігом діалогу з Москвою. За його словами, повномасштабну війну в Україні він "успадкував" від "Байдена, Зеленського та Путіна" та спочатку вважав її "найлегшим конфліктом" для врегулювання. Трамп визнав, що спроби швидко зупинити бойові дії не дали результату.



Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17576
