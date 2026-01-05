Зеленский анонсировал новые решения для Украины: что сказал президент

На этой неделе ожидаются новые встречи в Европе, от которых ожидаются новые решения для украинского государства.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, сегодня было много международной работы в рамках подготовки к встречам в Европе на этой неделе.

Зеленский подчеркнул, что Украина находится в коммуникации с командой американского президента Дональда Трампа.

"ПВО для Украины, поддержка для Украины – это задача ежедневная, и каждый день мы должны давать этот результат. Будут новые решения для нашего государства. Украинская переговорная команда работает 24/7", — отметил президент.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп считает, что соглашения по мирному урегулированию между Украиной и РФ удастся достичь "в какой-то момент". Отказавшись назвать временные рамки, Трамп выразил надежду, что это произойдет "недалеко".

На вопрос, каково положение между Россией и Украиной сейчас, американский президент ответил, что, по его мнению, будет достигнуто соглашение в какой-то момент. При этом он выразил надежду, что это произойдет в обозримом будущем. Также Дональд Трамп напомнил журналистам о потерях военных в войне на Украине.

Как ранее писало издание "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен контактами с Владимиром Путиным и не испытывает к нему никакой симпатии. По словам американского лидера, он не опасается российского диктатора.

Трамп также признал, что не удовлетворен ходом диалога с Москвой. По его словам, полномасштабную войну в Украине он "унаследовал" от "Байдена, Зеленского и Путина" и поначалу считал ее "самым легким конфликтом" для урегулирования. Трамп признал, что попытки быстро остановить боевые действия не принесли результата.