Януковичу накинули новий строк: деталі
Януковичу накинули новий строк: деталі

Екс-президента заочно засудили за захоплення державних земель на Київщині

20 січня 2026, 14:44
Автор:
Кравцев Сергей

Вищий антикорупційний суд України 20 січня заочно засудив колишнього президента Віктора Януковича до 15 років позбавлення волі за незаконне заволодіння державними землями в урочищі Сухолуччя. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це вже не перший обвинувальний вирок ексочільнику держави, який утік з України після Революції Гідності у 2014 році.

Януковичу накинули новий строк: деталі

Віктор Янукович Фото: із відкритих джерел

Суд визнав Януковича винуватим у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільської ради Київської області площею 17,5 гектара та орієнтовною вартістю понад 22 мільйони гривень. Його дії кваліфіковано за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України – привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

Окрім позбавлення волі, суд заборонив Януковичу протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також ухвалив рішення про конфіскацію всього належного йому майна. Вирок набуде законної сили через 30 днів, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Як встановило слідство, ще у 2007 році, перебуваючи на посаді прем’єр-міністра, Янукович ініціював ухвалення рішень, які дозволили вивести з державної власності землі Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства. Для реалізації схеми його оточення оформлювало ділянки на підставних осіб із подальшою зміною цільового призначення та передачею землі компанії, підконтрольній екс-президенту.

У 2009-2011 роках на захопленій території звели готельно-ресторанний комплекс, який Янукович використовував для особистих потреб. Суд також виніс вирок одному зі спільників ексглави держави, однак звільнив його від покарання через сплив строків давності. Розслідування справи тривало з 2014 року та здійснювалося в межах спеціального судового провадження за відсутності обвинувачених.

Джерело: https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid02NctVPrNpbLeXM7uobGeCvkHqKrYBZ7YfSBT7iBy7ueZocUi2prEEt8RjK9yHK1Nml
