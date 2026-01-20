Януковичу накинули новый срок: детали

Высший антикоррупционный суд Украины 20 января заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы за незаконное завладение государственными землями в урочище Сухолучье. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура. Это уже не первый обвинительный приговор эксчельнику государства, сбежавшему из Украины после Революции Достоинства в 2014 году.

Виктор Янукович. Фото: из открытых источников

Суд признал Януковича виновным в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельского совета Киевской области площадью 17,5 гектара и ориентировочной стоимостью более 22 миллионов гривен. Его действия квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением.

Помимо лишения свободы суд запретил Януковичу в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также принял решение о конфискации всего принадлежащего ему имущества. Приговор вступит в законную силу через 30 дней, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Как установило следствие, еще в 2007 году, будучи в должности премьер-министра, Янукович инициировал принятие решений, которые позволили вывести из государственной собственности земли Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства. Для реализации схемы его окружения оформляло участки на подставных лиц с последующим изменением целевого назначения и передачей земли компании, подконтрольной экс-президенту.

В 2009-2011 годах на захваченной территории построили гостинично-ресторанный комплекс, который Янукович использовал для личных нужд. Суд также вынес приговор одному из сообщников эксглавы государства, однако освободил его от наказания из-за истечения сроков давности. Расследование дела продолжалось с 2014 года и осуществлялось в рамках специального судебного производства при отсутствии обвиняемых.

