Каким кадровым изменениям в Украине Кремль будет радоваться
Каким кадровым изменениям в Украине Кремль будет радоваться

В Кремле будут радоваться в случае увольнения Малюка — оговорки из украинских властных кругов

4 января 2026, 15:51
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Во властных кругах Украины считают, что возможное отстранение Василия Малюка от должности главы Службы безопасности Украины существенно ослабит способность государства к самозащите. По оценкам собеседников, такие кадровые шаги могут стать серьезным ударом по потенциалу безопасности страны.

Каким кадровым изменениям в Украине Кремль будет радоваться

Реакция россиян на возможное увольнение Малюка

По имеющейся информации, попытки сменить руководство СБУ действительно обсуждаются, однако окончательные решения пока не приняты. В то же время отмечается, что Малыш остается на своей должности, а результаты работы службы являются прямым подтверждением его эффективности.

В силовом блоке подчеркивают, что именно при руководстве Малыша СБУ превратилась в действенную современную спецслужбу, способную проводить сложные и нестандартные операции. Эти действия, по словам источников, не только наносят прямой вред врагу, но и усиливают позиции Украины на международном уровне и в потенциальных переговорах.

Отдельно отмечается, что в случае отставки Малыша российское руководство воспримет это как стратегический подарок. В таких условиях в Москве, по словам собеседников, будут открыто радоваться такому решению.

Напомним, Малыш возглавляет Службу безопасности Украины с 2023 года. За это время он координировал ряд резонансных спецопераций, в том числе удары беспилотниками по ключевым военным объектам РФ, включая стратегическую авиацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что за прошедшие сутки государственную границу Украины со странами Европейского Союза и Молдовой в обоих направлениях пересекли более 104 тысяч человек. При этом границу пересекли около 18 тысяч транспортных средств.



Источник: https://www.politico.eu/article/zelenskyy-plans-remove-another-top-spy-sbu-malyuk-state-reshuffle/
