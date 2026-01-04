Во властных кругах Украины считают, что возможное отстранение Василия Малюка от должности главы Службы безопасности Украины существенно ослабит способность государства к самозащите. По оценкам собеседников, такие кадровые шаги могут стать серьезным ударом по потенциалу безопасности страны.

Реакция россиян на возможное увольнение Малюка

По имеющейся информации, попытки сменить руководство СБУ действительно обсуждаются, однако окончательные решения пока не приняты. В то же время отмечается, что Малыш остается на своей должности, а результаты работы службы являются прямым подтверждением его эффективности.

В силовом блоке подчеркивают, что именно при руководстве Малыша СБУ превратилась в действенную современную спецслужбу, способную проводить сложные и нестандартные операции. Эти действия, по словам источников, не только наносят прямой вред врагу, но и усиливают позиции Украины на международном уровне и в потенциальных переговорах.

Отдельно отмечается, что в случае отставки Малыша российское руководство воспримет это как стратегический подарок. В таких условиях в Москве, по словам собеседников, будут открыто радоваться такому решению.

Напомним, Малыш возглавляет Службу безопасности Украины с 2023 года. За это время он координировал ряд резонансных спецопераций, в том числе удары беспилотниками по ключевым военным объектам РФ, включая стратегическую авиацию.

