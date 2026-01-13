logo_ukra

Як військові реагують на зміни в Раді: відповідь з фронту

Військовий Сил оборони заявив, що кадрові перестановки на найвищих щаблях влади не змінюють реальність без системних рішень на всіх рівнях

13 січня 2026, 21:49
Військовослужбовець Сил оборони з позивним "Алекс" скептично оцінив значення гучних кадрових призначень у владі, заявивши, що зміна навіть найвищих посадових осіб не здатна кардинально змінити ситуацію без системного підходу.

Як військові реагують на зміни в Раді: відповідь з фронту

Військовий про кадрові зміни

За його словами, з часом йому стало байдуже, хто саме обійматиме посади міністра чи віцепремʼєр-міністра, адже практичний досвід в армії неодноразово доводив: персональні рішення не працюють без змін усієї системи.

Він навів приклад із військового середовища, зазначивши, що призначення навіть адекватного комбрига саме по собі не гарантує ефективності на нижчих рівнях. Якщо ротний командир залишається некомпетентним, або якщо підрозділи не діють за єдиними правилами, результату не буде.

На думку військового, ключова проблема полягає саме у відсутності системності — коли всі ланки, від вищого командування до рядового солдата, мають працювати як єдиний організм, за чіткими правилами та зрозумілими алгоритмами.

"У цьому і є вся суть системності", — підсумував Алекс, наголосивши, що без комплексного підходу будь-які кадрові зміни залишаються лише імітацією реформ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що юристка, яка роками отримувала фінансування з Росії на проросійську діяльність в Україні та їздила до Москви до кураторів, сьогодні працює в апараті Верховної Ради України і бере участь у перевірці законопроєктів на конституційність. На це звернув увагу Петро Андрющенко, коментуючи нове розслідування журналістів.
Йдеться про Яну Салміну, яка наразі обіймає посаду головної наукової консультантки в Верховній Раді України. Вона працює у Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради (ГНЕУ) — структурі, що аналізує законопроєкти, зокрема їхні правові наслідки та відповідність Конституції України.



Джерело: https://t.me/officer_33/6630
