Как военные реагируют на изменения в Раде: ответ с фронта

Военнослужащий Сил обороны с позывным "Алексом" скептически оценил значение громких кадровых назначений во власти, заявив, что смена даже высших должностных лиц не способна кардинально изменить ситуацию без системного подхода.

Военный про кадровые изменения

По его словам, со временем ему стало безразлично, кто будет занимать должности министра или вице-премьер-министра, ведь практический опыт в армии неоднократно доказывал: персональные решения не работают без изменений всей системы.

Он привел пример из военной среды, отметив, что назначение даже адекватного комбрига само по себе не гарантирует эффективность на более низких уровнях. Если ротный командир остается некомпетентным или если подразделения не действуют по единым правилам, результата не будет.

По мнению военного, ключевая проблема заключается именно в отсутствии системности, когда все звенья, от высшего командования до рядового солдата, должны работать как единый организм, по четким правилам и понятным алгоритмам.

"В этом и есть вся суть системности", — подытожил Алекс, подчеркнув, что без комплексного подхода какие-либо кадровые изменения остаются лишь имитацией реформ.

