

















Нова Посол України в США Ольга Стефанішина відверто відповіла на питання українського поета та музиканта Сергія Жадана, які книги вона читає.

«Я не вмію читати»: Посол України в США Стефанішина зробила відверте зізнання

Під час подкасту на "Радіо Хартія" Сергій Жадан спитав Стефанішину, які книги вона полюбляє читати.

На що Посол відповіла, що їй дарують багато різних книг, проте вона до них ще не дісталася.

"Мені насправді надарували дуже-дуже багато книг, але я, якщо можна так сказати вчусь читати заново. Тому що, ну от зараз у мене з’явився певний час, після виходу з Уряду, в мене накопичилась низка книг, які б я хотіла почитати, але я ну не вмію читати, тому що я займалась документами. І я візьму з собою пару книжок, я ще не вибрала, але якісь з собою візьму точно в літак", – відповіла Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Ольга Стефанішина розповіла, чому у неї проблеми через колишнього.

“Вічна проблема з цими колишніми). Я думала, що вже звикла до того, що моє ім’я можуть використовувати в різних обставинах, але “ніт”, — прокоментувала проблему вона.

Після прочитання статті, як пише Стефанішина, її здивувала маніакальна спроба вплести її хоча б у якісь справи колишнього чоловіка. При цьому зазначила, що контактує з колишнім тільки у питанні двох спільних дітей. Віцепрем'єрка підкреслила, що чітко це зазначила у детальній відповіді на запит журналістів.

“Починаючи від візуального оформлення статті і завершуючи систематичною згадкою “чоловік Ольги Стефанішиної", наче це якийсь особливий статус. У мене є ім'я, прізвище та посада. І так, в мене є особиста життєва історія тривалістю в 13 років пов'язана з Михайлом, яка не має жодного стосунку до моєї діяльності або нинішнього життя. Михайло Стефанішин – це окрема людина, з якою я розлучилася 7 років тому”, — прокоментувала Стефанішина ситуацію.