

















Новая Посол Украины в США Ольга Стефанишина откровенно ответила на вопросы украинского поэта и музыканта Сергея Жадана, какие книги она читает.

«Я не умею читать»: Посол Украины в США Стефанишина сделала откровенное признание

Во время подкаста на "Радио Хартия" Сергей Жадан спросил Стефанишину, какие книги она любит читать.

На что Посол ответила, что ей дарят много разных книг, но она до них еще не добралась.

"Мне на самом деле надарили очень много книг, но я, если можно так сказать учусь читать заново. Потому что, ну вот сейчас у меня появилось время, после выхода из Правительства, у меня накопился ряд книг, которые я хотела бы почитать, но я ну не умею читать, потому что я занималась документами. И я возьму с собой пару книг, я еще не выбрала, но какие-то с собой возьму точно в самолет", – ответила Ольга Стефанишина.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Ольга Стефанишина рассказала, почему у нее проблемы из-за бывшего.

"Вечная проблема с этими бывшими.) Я думала, что уже привыкла к тому, что мое имя могут использовать в разных обстоятельствах, но "нет", — прокомментировала проблему она.

После прочтения статьи, как пишет Стефанишина, ее удивила маниакальная попытка вплести ее хотя бы в какие-то дела бывшего мужа. При этом отметила, что контактирует с бывшим только в вопросе двух общих детей. Вице-премьер подчеркнула, что четко это отметила в детальном ответе на запрос журналистов.

“Начиная от визуального оформления статьи и завершая систематическим упоминанием “муж Ольги Стефанишиной", как будто это какой-то особый статус. У меня есть имя, фамилия и должность. И так, у меня есть личная жизненная история продолжительностью в 13 лет связана с Михаилом, которая не имеет никакого отношения к моей деятельности, — это не имеет отношения к моей деятельности или нынешней жизни. Михаил Стефанишин – это отдельный человек, с которым я развелась 7 лет назад", — прокомментировала Стефанишина ситуацию.