Владі Зеленського прийде остаточний кінець: названо несподіване рішення, яке змінить усе

Повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони може стати серйозною політичною поразкою для президента Володимира Зеленського. Так вважає політолог Олексій Голобуцький, який також висловив сумніви щодо електоральних перспектив глави держави після завершення воєнного стану.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

За його словами, навіть за умови проведення президентських виборів Зеленському буде вкрай складно розраховувати на перемогу в другому турі. Голобуцький звертає увагу на результати різних соціологічних сценаріїв, де перевагу над чинним президентом можуть мати, зокрема, Валерій Залужний, Михайло Федоров та Кирило Буданов.

"Я не думаю, що Зеленський настільки відірваний від реальності, щоб не розуміти: навіть без Федорова йому буде дуже складно виграти президентські вибори у другому турі. У багатьох моделях він може пройти перший тур, але далі ситуація для нього стає значно складнішою. Саме тому, на мою думку, влада думає не лише про президентські вибори, а й про те, як зберегти вплив на майбутню Верховну Раду", – зазначив політолог.

Голобуцький вважає, що після завершення війни або замороження бойових дій суспільні настрої можуть швидко змінитися. На його думку, повернення до політичного плюралізму та ширшого публічного обговорення подій воєнного періоду здатне суттєво вплинути на ставлення українців до нинішніх політичних лідерів.

Окремо експерт прокоментував можливість повторного призначення Федорова главою Міноборони. Він не погоджується з твердженням, що такий сценарій стане компромісом між владою та суспільством.

"Призначення Федорова знову міністром оборони – це не компроміс. Це програш Зеленського, фактично його фіаско. І для всіх це буде дуже чітким сигналом, що влада змушена відступити. Я б сказав, що це може стати навіть початком кінця нинішньої політичної конструкції", – наголосив Голобуцький.

Портал "Коментарі" вже писав, що Польща поки не ухвалила остаточного рішення щодо передачі Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів протиповітряної оборони Patriot. Варшава вже надавала Києву частину боєприпасів із власних запасів, однак питання нової партії залишається відкритим. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик в ефірі Polskie Radio 24.