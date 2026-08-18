logo

BTC/USD

64115

ETH/USD

1895.22

USD/UAH

44.69

EUR/UAH

51.81

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Властям Зеленского придет окончательный конец: названо неожиданное решение, которое изменит все
commentss НОВОСТИ Все новости

Властям Зеленского придет окончательный конец: названо неожиданное решение, которое изменит все

Политолог Алексей Голобуцкий предполагает, что власти могут рассчитывать не столько на победу Владимира Зеленского на следующих выборах, сколько на сохранение влияния на будущую Верховную Раду

18 августа 2026, 13:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Возвращение Михаила Федорова в должность министра обороны может стать серьезным политическим поражением для президента Владимира Зеленского. Так считает политолог Алексей Голобуцкий, который также выразил сомнения в электоральных перспективах главы государства после завершения военного положения.

Властям Зеленского придет окончательный конец: названо неожиданное решение, которое изменит все

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

По его словам, даже при проведении президентских выборов Зеленскому будет крайне сложно рассчитывать на победу во втором туре. Голобуцкий обращает внимание на результаты разных социологических сценариев, где преимущество над действующим президентом могут иметь, в частности, Валерий Залужный, Михаил Федоров и Кирилл Буданов.

"Я не думаю, что Зеленский настолько оторван от реальности, чтобы не понимать: даже без Федорова ему будет очень сложно выиграть президентские выборы во втором туре. Во многих моделях он может пройти первый тур, но дальше ситуация для него становится значительно сложнее. Именно поэтому, по моему мнению, власть думает не только о президентских выборах, а я политолог.

Голобуцкий считает, что после завершения войны или заморозки боевых действий общественные настроения могут быстро измениться. По его мнению, возвращение к политическому плюрализму и более широкому публичному обсуждению событий военного периода способно существенно повлиять на отношение украинцев к нынешним политическим лидерам.  

Отдельно эксперт прокомментировал возможность повторного назначения Федорова главой Минобороны. Он не согласен с утверждением, что такой сценарий станет компромиссом между властью и обществом.

"Назначение Федорова снова министром обороны – это не компромисс. Это проигрыш Зеленского, фактически его фиаско. И для всех это будет очень четким сигналом, что власть вынуждена отступить. Я бы сказал, что это может стать даже началом конца нынешней политической конструкции", – подчеркнул Голобуцкий.

Портал "Комментарии" уже писал , что Польша пока не приняла окончательного решения о передаче Украине ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов противовоздушной обороны Patriot. Варшава уже предоставляла Киеву часть боеприпасов из собственных запасов, однако вопрос новой партии остается открытым. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик в эфире Polskie Radio 24.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pKvQTTAKDsk
Теги:

Новости

Все новости