Властям Зеленского придет окончательный конец: названо неожиданное решение, которое изменит все

Возвращение Михаила Федорова в должность министра обороны может стать серьезным политическим поражением для президента Владимира Зеленского. Так считает политолог Алексей Голобуцкий, который также выразил сомнения в электоральных перспективах главы государства после завершения военного положения.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

По его словам, даже при проведении президентских выборов Зеленскому будет крайне сложно рассчитывать на победу во втором туре. Голобуцкий обращает внимание на результаты разных социологических сценариев, где преимущество над действующим президентом могут иметь, в частности, Валерий Залужный, Михаил Федоров и Кирилл Буданов.

"Я не думаю, что Зеленский настолько оторван от реальности, чтобы не понимать: даже без Федорова ему будет очень сложно выиграть президентские выборы во втором туре. Во многих моделях он может пройти первый тур, но дальше ситуация для него становится значительно сложнее. Именно поэтому, по моему мнению, власть думает не только о президентских выборах, а я политолог.

Голобуцкий считает, что после завершения войны или заморозки боевых действий общественные настроения могут быстро измениться. По его мнению, возвращение к политическому плюрализму и более широкому публичному обсуждению событий военного периода способно существенно повлиять на отношение украинцев к нынешним политическим лидерам.

Отдельно эксперт прокомментировал возможность повторного назначения Федорова главой Минобороны. Он не согласен с утверждением, что такой сценарий станет компромиссом между властью и обществом.

"Назначение Федорова снова министром обороны – это не компромисс. Это проигрыш Зеленского, фактически его фиаско. И для всех это будет очень четким сигналом, что власть вынуждена отступить. Я бы сказал, что это может стать даже началом конца нынешней политической конструкции", – подчеркнул Голобуцкий.

Портал "Комментарии" уже писал , что Польша пока не приняла окончательного решения о передаче Украине ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов противовоздушной обороны Patriot. Варшава уже предоставляла Киеву часть боеприпасов из собственных запасов, однако вопрос новой партии остается открытым. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик в эфире Polskie Radio 24.