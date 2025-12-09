logo_ukra

«Віддати землю – це втратити гідність»: глава УГКЦ виступив проти «мирного плану»
«Віддати землю – це втратити гідність»: глава УГКЦ виступив проти «мирного плану»

Глава Української Греко-Католицької Церкви наголосив, що справедливий мир неможливий без перемоги, а українська земля — це не товар для обміну.

9 грудня 2025, 18:50
Автор:
avatar

Проніна Анна

Предстоятель Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав Шевчук виступив із жорсткою заявою щодо ймовірних територіальних поступок у рамках "мирного плану". Як повідомляє "Антифон", під час виступу у греко-католицькому соборі в Австралії глава УГКЦ заявив, що віддавати українські землі в обмін на припинення вогню – це хибна стратегія.

«Віддати землю – це втратити гідність»: глава УГКЦ виступив проти «мирного плану»

Глава УГКЦ Святослав Шевчук выступил категорически против "мирного плана"

"Нам кажуть: віддайте території – отримаєте мир. Але чи отримаємо ми його? Я глибоко сумніваюсь, що Росія погодиться на це. Їхня мета – не Донбас і не Крим, а знищення українського народу", — зазначив він.

Святослав Шевчук наголосив, що агресор хоче не просто контролювати території, а зруйнувати європейські цінності, розкласти демократичні суспільства зсередини і поставити їх на коліна.

У своїй промові він підкреслив, що Україна — це не лише площа на карті, а місце глибокої духовної сили:
"Україна – це не лише корисні копалини чи стратегічні точки. Це святе місце, де Бог перебуває зі своїм народом. Місце гідності, спадщини і свободи".

Предстоятель додав, що особливо чітко це усвідомлюють українські емігранти, змушені залишити Батьківщину через війну. Саме тому, за словами Шевчука, сьогодні немає альтернативи продовженню опору. "Ми маємо зупинити агресора. І це — наша спільна місія", — підсумував він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав про перспективи тимчасового екзархату під омофором Вселенського Патріархату — як можливого механізму виходу Української православної церкви (УПЦ) з-під канонічної залежності від Московського Патріархату та кроку до реальної, а не декларативної єдності з Православною Церквою України (ПЦУ).



