«Отдать землю – это потерять достоинство»: глава УГКЦ выступил против «мирного плана»

Предстоятель Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав Шевчук выступил с жестким заявлением о возможных территориальных уступках в рамках "мирного плана". Как сообщает " Антифон ", во время выступления в греко-католическом соборе в Австралии глава УГКЦ заявил, что отдавать украинские земли в обмен на прекращение огня – это ложная стратегия.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук выступил категорически против "мирного плана"

"Нам говорят: отдайте территории – получите мир. Но получим ли мы его? Я глубоко сомневаюсь, что Россия согласится с этим. Их цель – не Донбасс и не Крым, а уничтожение украинского народа", – отметил он.

Святослав Шевчук подчеркнул, что агрессор хочет не просто контролировать территории, а разрушить европейские ценности, разложить демократические общества изнутри и поставить их на колени.

В своей речи он подчеркнул, что Украина — это не только площадь на карте, но и место глубокой духовной силы:

"Украина – это не только полезные ископаемые или стратегические точки. Это святое место, где Бог находится со своим народом. Место достоинства, наследия и свободы".

Предстоятель добавил, что особенно четко это осознают украинские эмигранты, вынужденные покинуть Родину из-за войны. Именно поэтому, по словам Шевчука, нет альтернативы продолжению сопротивления. "Мы должны остановить агрессора. И это наша совместная миссия", — подытожил он.

