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Кречмаровская Наталия
Українська освіта, попри реформи та новації залишається у більшості аспектів ще радянською. У Верховній Раді наголошують на необхідності радикальних змін, враховуючи, що діти живуть та вчаться в умовах повномасштабної війни.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олег Дунда переконаний, що українська система освіти в шаленій кризі. За його словами, це не тільки університети, інститути, це взагалі вся система, зі школою включно. Адже, пояснив політик, фактично, як вона була радянською, так і залишилася.
Народний депутат навів приклад, що нещодавно виявилися чергові спроби, навіть вдалі, вербування українських дівчат ФСБ і Росію, для вбивства метадоном українських хлопців-бійців.
За його словами, “це на виклик, і вимога, і взагалі завдання — змінити цю пострадянську систему освіти на щось нове, дійсно проукраїнське”. Інакше, підсумував народний депутат, втратимо покоління попереду нас.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда поширює черговий фейк про ситуацію в Україні.