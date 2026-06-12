Українська освіта, попри реформи та новації залишається у більшості аспектів ще радянською. У Верховній Раді наголошують на необхідності радикальних змін, враховуючи, що діти живуть та вчаться в умовах повномасштабної війни.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олег Дунда переконаний, що українська система освіти в шаленій кризі. За його словами, це не тільки університети, інститути, це взагалі вся система, зі школою включно. Адже, пояснив політик, фактично, як вона була радянською, так і залишилася.

“Що таке радянська бюрократична система освіти? Це, в першу чергу, викласти той матеріал, який повторюється з року в рік, і так десятиліттями, без надання свідомості дітям, що вони таке, в якій державі вони існують, які загрози перед державою є, як себе поводить. Тобто, виховувати дійсно громадянина цієї країни”, — зауважив політик.

Народний депутат навів приклад, що нещодавно виявилися чергові спроби, навіть вдалі, вербування українських дівчат ФСБ і Росію, для вбивства метадоном українських хлопців-бійців.

“На переліки жаль, деякі з них вдалися і вони фактично вбили наших хлопців. Тут навіть питання не про кримінальне злочинне, тут питання про те, а де була освіта. Чому наші викладачі, чому наші виші, чому наші школи не підготували, не пояснили нашим же дітям, що вони існують і живуть під час війни. Де їх відповідальність?”, — зазначив народний депутат.

За його словами, “це на виклик, і вимога, і взагалі завдання — змінити цю пострадянську систему освіти на щось нове, дійсно проукраїнське”. Інакше, підсумував народний депутат, втратимо покоління попереду нас.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда поширює черговий фейк про ситуацію в Україні.



