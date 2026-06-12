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Кречмаровская Наталия
Украинское образование, несмотря на реформы и новации, остается в большинстве аспектов еще советским. В Верховной Раде отмечают необходимость радикальных изменений, учитывая, что дети живут и учатся в условиях полномасштабной войны.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Олег Дунда убежден, что украинская система образования в бешеном кризисе. По его словам, это не только университеты, институты, это вообще вся система со школой включительно. Ведь, объяснил политик, фактически как она была советской, так и осталась.
Народный депутат привел пример, что недавно оказались очередные попытки, даже удачные, вербовки украинских девушек ФСБ и Россию для убийства метадоном украинских ребят-бойцов.
По его словам, "это по вызову, и требование, и вообще задача — изменить эту постсоветскую систему образования на что-то новое, действительно проукраинское". Иначе, подытожил народный депутат, потеряем поколение впереди нас.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда распространяет очередной фейк о ситуации в Украине.