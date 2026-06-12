Украинское образование, несмотря на реформы и новации, остается в большинстве аспектов еще советским. В Верховной Раде отмечают необходимость радикальных изменений, учитывая, что дети живут и учатся в условиях полномасштабной войны.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Олег Дунда убежден, что украинская система образования в бешеном кризисе. По его словам, это не только университеты, институты, это вообще вся система со школой включительно. Ведь, объяснил политик, фактически как она была советской, так и осталась.

"Что такое советская бюрократическая система образования? Это, в первую очередь, изложить тот материал, который повторяется из года в год, и так десятилетиями, без предоставления сознания детям, что они такое, в каком государстве они существуют, какие угрозы перед государством есть, как себя ведет. То есть воспитывать действительно гражданина этой страны", — отметил политик.

Народный депутат привел пример, что недавно оказались очередные попытки, даже удачные, вербовки украинских девушек ФСБ и Россию для убийства метадоном украинских ребят-бойцов.

"К сожалению, некоторые из них удались и они фактически убили наших ребят. Здесь даже вопрос не об уголовном преступном, здесь вопрос о том, а где было образование. Почему наши преподаватели, почему наши вузы, почему наши школы не подготовили, не объяснили нашим же детям, что они существуют и живут во время войны. Где их ответственность?", — акцентировал народный депутат.

По его словам, "это по вызову, и требование, и вообще задача — изменить эту постсоветскую систему образования на что-то новое, действительно проукраинское". Иначе, подытожил народный депутат, потеряем поколение впереди нас.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда распространяет очередной фейк о ситуации в Украине.



