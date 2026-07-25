logo_ukra

BTC/USD

64055

ETH/USD

1858.54

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика внутрішня політика Усик відповів на чутки про президентські амбіції після несподіваного рейтингу
commentss НОВИНИ Всі новини

Усик відповів на чутки про президентські амбіції після несподіваного рейтингу

Чемпіон світу прокоментував попадання до п'ятірки потенційних кандидатів і зізнався, скільки голосів міг би отримати на виборах

25 липня 2026, 15:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Український боксер Олександр Усик вперше публічно прокоментував своє потрапляння до лідерів гіпотетичного президентського рейтингу. Спортсмен не лише висловився про результати соціологічного опитування, а й дав однозначну відповідь на питання про можливу участь у майбутніх виборах глави держави.

Усик відповів на чутки про президентські амбіції після несподіваного рейтингу

Олександр Усик. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у прес-службі футбольного клубу "Полісся", Усик з гумором сприйняв результати дослідження, згідно з якими за нього готові проголосувати 5,9% опитаних українців. Такий показник дозволив абсолютному чемпіону світу посісти п'яте місце серед потенційних кандидатів.

При цьому сам спортсмен вважає, що його електоральна підтримка могла б бути значно вищою. За словами Усика, якби він справді вирішив боротися за президентську посаду, кількість його прихильників виявилася б більшою.

Проте відразу після цього боксер поставив крапку в дискусіях навколо своїх політичних перспектив. Він наголосив, що не збирається висувати свою кандидатуру на виборах президента України і подібних планів він не має.

Згідно з опублікованими результатами опитування, перше місце в гіпотетичному рейтингу посідає чинний президент Володимир Зеленський із підтримкою 22,3% респондентів. Другим іде колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, якого готові підтримати 14,9% учасників дослідження. На третій позиції знаходиться колишній міністр оборони Михайло Федоров із результатом 13,4%.

Незважаючи на високий рівень впізнаваності та довіри суспільства, Олександр Усік дав зрозуміти, що має намір зосередитися на спортивній кар'єрі, а не на політиці, остаточно розвіявши чутки про можливий перехід у велику владу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Усик відмовився від трьох мегабоїв заради одного фінального суперника: з ким побореться.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=cRBiFe3UDmc
Теги:

Новини

Всі новини