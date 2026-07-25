Усик відповів на чутки про президентські амбіції після несподіваного рейтингу

Український боксер Олександр Усик вперше публічно прокоментував своє потрапляння до лідерів гіпотетичного президентського рейтингу. Спортсмен не лише висловився про результати соціологічного опитування, а й дав однозначну відповідь на питання про можливу участь у майбутніх виборах глави держави.

Олександр Усик. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у прес-службі футбольного клубу "Полісся", Усик з гумором сприйняв результати дослідження, згідно з якими за нього готові проголосувати 5,9% опитаних українців. Такий показник дозволив абсолютному чемпіону світу посісти п'яте місце серед потенційних кандидатів.

При цьому сам спортсмен вважає, що його електоральна підтримка могла б бути значно вищою. За словами Усика, якби він справді вирішив боротися за президентську посаду, кількість його прихильників виявилася б більшою.

Проте відразу після цього боксер поставив крапку в дискусіях навколо своїх політичних перспектив. Він наголосив, що не збирається висувати свою кандидатуру на виборах президента України і подібних планів він не має.

Згідно з опублікованими результатами опитування, перше місце в гіпотетичному рейтингу посідає чинний президент Володимир Зеленський із підтримкою 22,3% респондентів. Другим іде колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, якого готові підтримати 14,9% учасників дослідження. На третій позиції знаходиться колишній міністр оборони Михайло Федоров із результатом 13,4%.

Незважаючи на високий рівень впізнаваності та довіри суспільства, Олександр Усік дав зрозуміти, що має намір зосередитися на спортивній кар'єрі, а не на політиці, остаточно розвіявши чутки про можливий перехід у велику владу.

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