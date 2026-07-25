Усик ответил на слухи о президентских амбициях после неожиданного рейтинга

Украинский боксер Александр Усик впервые публично прокомментировал свое попадание в число лидеров гипотетического президентского рейтинга. Спортсмен не только высказался о результатах социологического опроса, но и дал однозначный ответ на вопрос о возможном участии в будущих выборах главы государства.

Александр Усик. Фото: из открытых источников

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Полесье", Усик с юмором воспринял результаты исследования, согласно которым за него готовы проголосовать 5,9% опрошенных украинцев. Такой показатель позволил абсолютному чемпиону мира занять пятое место среди потенциальных кандидатов.

При этом сам спортсмен считает, что его электоральная поддержка могла бы быть значительно выше. По словам Усика, если бы он действительно решил бороться за президентский пост, число его сторонников оказалось бы больше.

Впрочем, сразу после этого боксер поставил точку в дискуссиях вокруг своих политических перспектив. Он подчеркнул, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Украины и подобных планов у него нет.

Согласно опубликованным результатам опроса, первое место в гипотетическом рейтинге занимает действующий президент Владимир Зеленский с поддержкой 22,3% респондентов. Вторым идет бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которого готовы поддержать 14,9% участников исследования. На третьей позиции находится бывший министр обороны Михаил Федоров с результатом 13,4%.

Несмотря на высокий уровень узнаваемости и доверия общества, Александр Усик дал понять, что намерен сосредоточиться на спортивной карьере, а не на политике, окончательно развеяв слухи о возможном переходе в большую власть.

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