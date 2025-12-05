У Раді шоковані: «Чому така увага прикута до нового голови ОП»

Нардеп Данило Гетманцев наголошує, що увага суспільства, прикута до призначення нового голови ОП, здається дивною.

"Переконаний в тому, що увага повинна бути прикута не до персони, а до того, аби ніколи більше голова ОП — ні разу не політична посада — не викликав до себе такої уваги, концентруючи в руках абсолютно не притаманний йому обсяг повноважень.

Голова ОП має керувати ОП, а не державою", – наголосив Гетманцев.

За його словами, всі, хто розумів, що така конструкція є хибною, і такий вплив голови ОП на країну є шкідливим, мають сконцентруватися на тому, аби ніколи не допустити такого знову.

"І персона на чолі ОП буде тим ефективнішою, чим активніше долучиться до цього процесу, а не буде перешкоджати йому, вибудовуючи особисту вертикаль попри закон та інтереси країни", – зауважив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за інформацією ZN.UA, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак після звільнення з посади зберіг вплив у низці державних інституцій та дорадчих органів. Зокрема, він і надалі входить до складу Ради нацбезпеки і оборони та залишається членом Ставки Верховного головнокомандувача — структур, які визначають стратегічні рішення в галузі оборони.

Крім того, Єрмак продовжує брати участь у роботі кількох дорадчих органів при президентові. Він залишається членом Національної інвестиційної ради, очолює Раду з питань підтримки підприємництва, а також є заступником голови Нацради з питань антикорупційної політики.