Нардеп Даниил Гетманцев отмечает, что внимание общества, прикованное к назначению нового главы ОП, кажется странным.

В Раде шокированы: «Почему такое внимание приковано к новому главе ОП»

"Убежден в том, что внимание должно быть приковано не к персоне, а к тому, чтобы никогда больше глава ОП – ни разу не политическая должность – не вызывал к себе такого внимания, концентрируя в руках совершенно не присущий ему объем полномочий.

Глава ОП должен руководить ОП, а не государством", – подчеркнул Гетманцев.

По его словам, все, кто понимал, что такая конструкция ошибочна, и такое влияние главы ОП на страну вредно, должны сконцентрироваться на том, чтобы никогда не допустить такого снова.

"И персона во главе ОП будет тем эффективнее, чем активнее присоединится к этому процессу, а не будет препятствовать ему, выстраивая личную вертикаль, несмотря на закон и интересы страны", – отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по информации ZN.UA, бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак после освобождения от должности сохранил влияние в ряде государственных институций и совещательных органов. В частности, он продолжает входить в состав Совета нацбезопасности и обороны и остается членом Ставки Верховного главнокомандующего — структур, определяющих стратегические решения в области обороны.

Кроме того, Ермак продолжает участвовать в работе нескольких совещательных органов при президенте. Он остается членом Национального инвестиционного совета, возглавляет Совет по поддержке предпринимательства, а также является заместителем председателя Нацсовета по антикоррупционной политике.