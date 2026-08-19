Скільки за рік витратила на сукні та прикраси ексзаступниця голови ОП Ірина Мудра

У мережі з'явилася інформація про слідчі дії Національного антикорупційного бюро України щодо ексзаступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої, яка відома своїм коштовним гардеробом.

Ірина Мудра

Ранок в українському медіапросторі розпочався з гучних повідомлень про зацікавленість антикорупційних органів однією з топчиновниць Офісу Президента та вручення їй підозри. Проведення слідчих дій пов'язують із відмиванням коштів для внесення застави за одного з фігурантів розслідування "Мідас".

Наразі відомо, що Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу президента. Про це йдеться в указі Президента.

Відома блогерка Harley Quinn, яка тривалий час відстежує стиль українських політиків, наголосила, що експосадовиця за рік витратила "кругленьку суму" на брендів гардероб та аксесуари.

"Ранок розпочався з новин про обшуки НАБУ, — повідомила інсайдерка, вказуючи на головну фігурантку розслідування, — у головної модниці ОП Ірини Мудрої".

Блогерка зазначає, що ексзаступниця Буданова регулярно демонструє публічно коштовне вбрання та аксесуари світових брендів, вартість яких неспівставна з офіційними доходами на держслужбі.

"За моїми останніми підрахунками, за минулий рік на шмотки вона витратила понад 70 000 доларів, — підкреслила авторка допису, оцінюючи масштаби оновлення гардероба чиновниці, — за кілька виходів у світ до них додалося обновок ще більш ніж на 10 000 доларів".

Наостанок блогерка нагадала підписникам, що вже неодноразово попереджала про ймовірні корупційні ризики та неминучу цікавість до цих статків з боку правоохоронних органів, коротко резюмувавши: "А я говорила".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що антикорупційні органи України провели гучну спецоперацію, викривши мережу високопосадовців, які намагалися легалізувати колосальну суму готівкою. Ціль зловмисників була чіткою — забезпечити свободу одному з ключових учасників злочинної організації. Про це йдеться у відео розслідуванні НАБУ.