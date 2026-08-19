logo_ukra

BTC/USD

64465

ETH/USD

1921.41

USD/UAH

44.78

EUR/UAH

51.83

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика внутрішня політика Скільки за рік витратила на сукні та прикраси ексзаступниця голови ОП Ірина Мудра
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки за рік витратила на сукні та прикраси ексзаступниця голови ОП Ірина Мудра

Люксові речі та увага детективів: блогерка заявила про обшуки у головної модниці Банкової

19 серпня 2026, 13:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У мережі з'явилася інформація про слідчі дії Національного антикорупційного бюро України щодо ексзаступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої, яка відома своїм коштовним гардеробом.

Скільки за рік витратила на сукні та прикраси ексзаступниця голови ОП Ірина Мудра

Ірина Мудра

Ранок в українському медіапросторі розпочався з гучних повідомлень про зацікавленість антикорупційних органів однією з топчиновниць Офісу Президента та вручення їй підозри. Проведення слідчих дій пов'язують із відмиванням коштів для внесення застави за одного з фігурантів розслідування "Мідас".

Наразі відомо, що Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу президента. Про це йдеться в указі Президента.

Скільки за рік витратила на сукні та прикраси ексзаступниця голови ОП Ірина Мудра - фото 2

Відома блогерка Harley Quinn, яка тривалий час відстежує стиль українських політиків, наголосила, що експосадовиця за рік витратила "кругленьку суму" на брендів гардероб та аксесуари.

"Ранок розпочався з новин про обшуки НАБУ, — повідомила інсайдерка, вказуючи на головну фігурантку розслідування, — у головної модниці ОП Ірини Мудрої".

Блогерка зазначає, що ексзаступниця Буданова регулярно демонструє публічно коштовне вбрання та аксесуари світових брендів, вартість яких неспівставна з офіційними доходами на держслужбі.

"За моїми останніми підрахунками, за минулий рік на шмотки вона витратила понад 70 000 доларів, — підкреслила авторка допису, оцінюючи масштаби оновлення гардероба чиновниці, — за кілька виходів у світ до них додалося обновок ще більш ніж на 10 000 доларів".

Наостанок блогерка нагадала підписникам, що вже неодноразово попереджала про ймовірні корупційні ризики та неминучу цікавість до цих статків з боку правоохоронних органів, коротко резюмувавши: "А я говорила".

Скільки за рік витратила на сукні та прикраси ексзаступниця голови ОП Ірина Мудра - фото 2
Скільки за рік витратила на сукні та прикраси ексзаступниця голови ОП Ірина Мудра - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що антикорупційні органи України провели гучну спецоперацію, викривши мережу високопосадовців, які намагалися легалізувати колосальну суму готівкою. Ціль зловмисників була чіткою — забезпечити свободу одному з ключових учасників злочинної організації. Про це йдеться у відео розслідуванні НАБУ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини