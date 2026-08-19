Сколько за год потратила на платья и украшения экс-замглавы ОП Ирина Мудрая

В сети появилась информация о следственных действиях Национального антикоррупционного бюро Украины относительно экс-замглавы Офиса Президента Ирины Мудрой, которая известна своим дорогостоящим гардеробом.

Ирина Мудрая

Утро в украинском медиапространстве началось с громких сообщений о заинтересованности антикоррупционных органов одной из топ-чиновников Офиса Президента и вручении ей подозрения. Проведение следственных действий связывают с отмыванием средств для внесения залога за одного из фигурантов расследования "Мидас" .

Известно, что Ирину Мудрую уволили с должности заместителя руководителя Офиса президента. Об этом говорится в указе Президента.

Известная блогерша Harley Quinn, которая долгое время отслеживает стиль украинских политиков, подчеркнула, что экс-служащая за год потратила "круглую сумму" на брендовый гардероб и аксессуары.

"Утро началось с новостей об обысках НАБУ, — сообщила инсайдер, указывая на главную фигурантку расследования, — у главной модницы ОП Ирины Мудрой".

Блогерка отмечает, что экс-заместитель Буданова регулярно демонстрирует публично драгоценные наряды и аксессуары мировых брендов, стоимость которых несопоставима с официальными доходами на госслужбе.

"По моим последним подсчетам, за прошлый год на шмотки она потратила более 70 000 долларов, — подчеркнула автор сообщения, оценивая масштабы обновления гардероба чиновницы, — за несколько выходов в свет к ним добавилось обновок еще более чем на 10 000 долларов".

Напоследок блогер напомнила подписчикам, что уже неоднократно предупреждала о возможных коррупционных рисках и неизбежном интересе к этому состоянию со стороны правоохранительных органов, коротко резюмировав: "А я говорила".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что антикоррупционные органы Украины провели громкую спецоперацию, разоблачив сеть высокопоставленных должностных лиц, которые пытались легализовать колоссальную сумму наличными. Цель злоумышленников была четкой обеспечить свободу одному из ключевых участников преступной организации. Об этом говорится в видео расследовании НАБУ.